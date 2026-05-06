Esto dijo el Papa sobre el deber de “rechazar todo lo que mortifica la vida”

"La Iglesia no se anuncia a sí misma", afirmó León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el 6 de mayo de 2026, recordando el vínculo entre la vocación celestial de la Iglesia y su compromiso inmediato en la tierra. La perspectiva del paraíso, explicó, obliga a la Iglesia católica a oponerse a "todo aquello que mortifica la vida", especialmente a las guerras, en nombre de la dignidad humana.

Tras una interrupción de casi un mes debido a su viaje a África, el pontífice retomó su catequesis sobre la constitución dogmática Lumen Gentium, proclamada por el Papa Pablo VI en 1964. En esta ocasión se centró en el séptimo capítulo, dedicado a la dimensión "escatológica" de la Iglesia Católica, es decir, la manera en que está "siempre orientada hacia su meta final, que es la patria celestial" —en otras palabras, el paraíso—.

Esta dimensión "esencial" suele descuidarse o minimizarse porque "estamos demasiado centrados en lo inmediatamente visible", lamentó León XIV. Recordó que la Iglesia Católica "tiene como meta el Reino de Dios" que Jesús proclamó, un "reino de amor, justicia y paz", y que, por lo tanto, debe "medir y evaluar todo desde esta perspectiva".

Ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro bajo un cielo nublado, el pontífice explicó que la promesa del "Reino de Dios" se manifiesta en los sacramentos, "especialmente en la Eucaristía". Esto convierte a la Iglesia en el lugar donde "la unión con Cristo se realiza de la manera más íntima", afirmó, haciendo hincapié, sin embargo, en que "la salvación puede ser otorgada por Dios en el Espíritu Santo incluso más allá de sus límites visibles".

El Papa explicó que, si bien la Iglesia «no se identifica perfectamente con el Reino de Dios», es "su semilla y su comienzo". Por lo tanto, se sitúa entre este mundo y la patria celestial como "guardiana de una esperanza que ilumina el camino" de hombres y mujeres.

"Ninguna institución eclesiástica puede ser absolutizada"

Por lo tanto, la Iglesia "no se proclama a sí misma", continuó, sino que, centrada en la salvación, se encuentra "investida de la misión de pronunciarse con claridad para rechazar todo aquello que mortifica la vida y obstaculiza su desarrollo". Citando la doctrina social de la Iglesia, añadió que los católicos deben, por consiguiente, "posicionarse a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de la violencia y la guerra, y todos aquellos que sufren, en cuerpo y alma".

"La Iglesia está llamada a reconocer humildemente la fragilidad humana y la naturaleza efímera de sus propias instituciones, que, si bien sirven al Reino de Dios, llevan la impronta fugaz de este mundo", advirtió León XIV. "Ninguna institución eclesiástica puede absolutizarse", insistió, recordando que todas viven "en la historia y en el tiempo" y, por lo tanto, están llamadas a una "conversión continua" para corresponder a su misión.