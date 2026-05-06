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Esto dijo el Papa sobre el deber de “rechazar todo lo que mortifica la vida”

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 06/05/26
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Ante miles de fieles congregados en San Pedro, el Papa León XIV retomó su ciclo de catequesis tras una pausa ocasionada por su viaje a África

"La Iglesia no se anuncia a sí misma", afirmó León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro el 6 de mayo de 2026, recordando el vínculo entre la vocación celestial de la Iglesia y su compromiso inmediato en la tierra. La perspectiva del paraíso, explicó, obliga a la Iglesia católica a oponerse a "todo aquello que mortifica la vida", especialmente a las guerras, en nombre de la dignidad humana.

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Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iipapa leon xiv
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