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28 nuevos guardias suizos prestan juramento ante León XIV

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 06/05/26
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"A vosotros, queridos jóvenes que habéis prestado juramento, os expreso mi estima y gratitud", declaró León XIV a los 28 nuevos reclutas

Bajo la moderna bóveda del Salón Pablo VI, resguardados de la lluvia romana pero imbuidos de la solemnidad de la historia, 28 nuevos guardias suizos prestaron juramento el 6 de mayo de 2026 ante el Papa León XIV. El Papa, cuya presencia confirmó su especial afecto por su guardia personal, escuchó a los jóvenes reclutas jurarle lealtad, perpetuando así una tradición centenaria.

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Tags:
guardia suizapapa leon xivsanta sede
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