28 nuevos guardias suizos prestan juramento ante León XIV

Bajo la moderna bóveda del Salón Pablo VI, resguardados de la lluvia romana pero imbuidos de la solemnidad de la historia, 28 nuevos guardias suizos prestaron juramento el 6 de mayo de 2026 ante el Papa León XIV. El Papa, cuya presencia confirmó su especial afecto por su guardia personal, escuchó a los jóvenes reclutas jurarle lealtad, perpetuando así una tradición centenaria.

"A vosotros, queridos jóvenes que habéis prestado juramento, os expreso mi estima y gratitud", declaró León XIV a los 28 nuevos reclutas

Las nubes negras que se cernían sobre Roma no dejaron otra opción a los organizadores: se vieron obligados a celebrar la tradicional ceremonia de juramentación en el Aula Pablo VI, un moderno edificio vaticano con forma de arco invertido. Como había ocurrido en varias ocasiones anteriores, la ceremonia no tuvo lugar en el entorno más formal del famoso Patio de San Dámaso, situado a los pies del Palacio Apostólico, sino en esta sala dominada por una monumental estatua de Cristo resucitado emergiendo del caos del infierno.

La fecha del 6 de mayo no fue elegida al azar: conmemora el aniversario del saqueo de Roma por los lansquenetes de Carlos V en 1527. En aquel entonces, 147 soldados suizos perdieron la vida defendiendo al papa Clemente VII. Para los soldados del Sacro Imperio Romano Germánico, es una ocasión para lucir el uniforme de la "Gran Gala". Aparte de esta ceremonia, este famoso uniforme multicolor, coronado con una coraza, se usa únicamente para bendiciones papales especiales en Navidad y Pascua. La Guardia Suiza Pontificia cuenta actualmente con 134 hombres.

En la ceremonia anterior, el 4 de octubre, León XIV se convirtió en el primer pontífice en asistir desde Pablo VI en 1968. Deseando participar nuevamente este miércoles, llegó entre aplausos justo antes de que comenzara, y luego tomó asiento en la primera fila, frente a los miles de ciudadanos suizos, cardenales, obispos y empleados del Vaticano presentes. También asistieron alrededor de diez infantes de marina estadounidenses.

El papa, nacido en Chicago, ya había asistido varias veces a las ceremonias de juramento de la guardia, sobre todo cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos. Como muestra de su confianza en su ejército, recientemente decidió nombrar mayordomo a Anton Kappler, antiguo miembro de la Guardia Suiza.

León XIV agradece a los nuevos guardias

Cuando una ligera llovizna comenzó a caer fuera del salón, un trío de trompetistas de la Guardia dio la señal de inicio de las festividades. Los soldados entraron entonces al son marcial de redobles de tambor y órdenes a gritos en alemán, luciendo sus relucientes uniformes con pasos lentos. Los colores de los 26 cantones de la Confederación Suiza adornaban las paredes. Formados, los reclutas se colocaron frente al pontífice y escucharon la lectura del juramento, en el que juraron defenderlo hasta el sacrificio supremo, si fuera necesario.

Entonces, llamados uno por uno por su nombre, los 28 jóvenes guardias avanzaron con paso firme y mesurado hacia el centro del recinto, colocaron su mano izquierda sobre la bandera y, simultáneamente, alzaron al cielo los tres dedos del juramento suizo tradicional. Y cada uno, en su propio idioma, exclamó: "Yo, alabardero [nombre del guardia], juro observar fielmente y con buena fe todo lo que se me acaba de leer, ¡tan seguro como Dios y nuestros santos patronos me asisten!".

Tras este solemne momento, el papa estadounidense pronunció unas breves palabras para elogiar la organización de esta "hermosa y conmovedora ceremonia" y saludar a las familias de los guardias, así como al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, con quien se había reunido en privado esa misma mañana.

"A vosotros, queridos jóvenes que habéis prestado juramento, os expreso mi estima y gratitud", declaró a continuación a los 28 nuevos reclutas.