Tras el ataque a una monja, crece la preocupación entre los fieles en Jerusalén

Profundamente afectados por el ataque a una monja francesa en Jerusalén el 28 de abril, los fieles cristianos en la Ciudad Santa expresan su preocupación por los recurrentes incidentes contra el clero. Muchos afirman que ya no les sorprende lo que perciben como un ambiente cada vez más hostil

Durante la misa celebrada el domingo en la Basílica de San Esteban en Jerusalén, los fieles se congregaron para expresar sus condolencias por la monja francesa atacada el 28 de abril. Sin embargo, no les sorprendió, dado el reciente aumento de las muestras de hostilidad por parte de judíos extremistas.

La escena, captada por una cámara de seguridad en la ciudad santa, es extremadamente violenta: en un callejón empedrado, un hombre persigue a la monja, vestida con hábito blanco y velo negro, y la empuja por la espalda. La arroja al suelo, golpeándose la cabeza contra un bloque de piedra. El hombre se marcha, pero regresa, la amenaza con el dedo índice y la patea en el estómago. Los transeúntes intervienen, entre ellos un hombre que acude en su ayuda, solo para ser atacado también.

La monja está "mejorando", declaró a Aleteia el hermano Olivier Poquillon, director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, donde ella realiza su investigación. "Todavía tiene muchos moretones, pero es principalmente la presión psicológica de la que estamos tratando de protegerla lo máximo posible", añadió el sacerdote.

El ataque tuvo lugar en el Monte Sión, a tiro de piedra de la Ciudad Vieja de Jerusalén, epicentro de las tensiones en el conflicto israelí-palestino, bajo la Abadía de la Dormición. Se encuentra frente al Cenáculo, lugar de la Última Cena de Cristo para los cristianos y tumba del rey David para los judíos.

Un joven israelí afirma haber presenciado la escena desde la distancia. "Es un loco", dijo refiriéndose al atacante, un activista de extrema derecha con antecedentes de enfermedad mental, según medios israelíes.

Se ha presentado una denuncia. "A menudo, quienes atacan a figuras religiosas son tachados de desequilibrados, pero eso no significa que no puedan ser sancionados", señala el Hermano Poquillon.

"Cuando salimos, la gente escupe a nuestro lado"

El domingo, el tema estaba en boca de todos. La gente compartía su angustia, llevaba pequeños obsequios de consuelo y preguntaba por la hermana, que no había asistido esa mañana. "Todavía sufre", pero está "rodeada de amor", testificó el hermano Olivier Catel, quien celebró la misa.

Llegó a Jerusalén hace unos diez años. En aquel entonces, dijo, los incidentes eran raros. Aproximadamente una vez al año, "cuando salía con mi hábito religioso, judíos, generalmente ultraortodoxos, escupían cerca de nosotros". "No le prestábamos atención porque era algo muy aislado". Pero en los últimos tres o cuatro años, según él, se ha convertido en algo cotidiano: "Cuando salimos, la gente escupe cerca de nosotros". Frente a la basílica, un sacerdote británico, que nunca sale sin su hábito religioso negro y prefiere permanecer en el anonimato, lo confirmó: escupirle, insultarlo y gritarle "¡Vuelve a casa!" son su día a día.

Los católicos esperan una respuesta de las autoridades

"Todos decían que esto pasaría algún día", comenta Pierre, un feligrés de 30 años, de pie en las escaleras de la iglesia, "sin sorpresa" pero temiendo lo peor. Relata que el día del ataque a la monja, un conocido religioso estaba en un supermercado cuando un hombre se detuvo frente a él. "Le dijo a su hijo, en hebreo: 'Hay que matarlo'. Si no se hace nada, algún día… alguien cruzará esa línea", se lamenta. "Es muy impactante", coincide Ouriel Levisohn, un rabino de 28 años, a quien le cuesta creer que este tipo de incidentes sean habituales. "Con la ayuda de Dios, esta será la última vez que algo así ocurra aquí", espera.

Los fieles que asisten a misa se muestran menos optimistas y afirman esperar acciones concretas por parte de las autoridades israelíes. Mencionan la retórica cada vez más vehemente y supremacista que se escucha en el país, a veces por parte de altos funcionarios, y recuerdan incidentes recientes en el sur del Líbano, donde Israel se enfrenta al grupo proiraní Hezbolá: un soldado filmado golpeando una estatua de Jesús con un mazo y un convento dañado por el ejército. El hermano Catel se niega a vivir con miedo. "Sigo yendo a la Ciudad Vieja con mi hábito", aunque evito ciertos barrios, pero, en general, no he cambiado mis costumbres.

Durante varios años, los ataques contra figuras religiosas y peregrinos en Jerusalén han ido en aumento. En febrero de 2024, un monje benedictino fue atacado por dos jóvenes judíos ortodoxos al este de Jerusalén, quienes lo escupieron e insultaron.

Un año antes, durante la misa en la Tumba de la Virgen María, dos agresores entraron al lugar sagrado, gritando y amenazando a los fieles con una barra de hierro, e hiriendo a uno de los monjes en la frente. Un israelí de 27 años fue arrestado. "Los ataques terroristas de grupos israelíes radicales contra iglesias, cementerios y propiedades cristianas, además de las agresiones físicas y verbales contra el clero cristiano, se han convertido en sucesos casi diarios, y su intensidad aumenta claramente durante las festividades cristianas", lamentó en aquel entonces el Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén.

"Desde hace varios años se ha producido un aumento de la violencia anticristiana, que se está volviendo habitual debido a la impunidad de la que gozan los perpetradores", reconoce el Hermano Olivier Poquillon. "La sociedad israelí es compleja y está muy fragmentada, y se enfrenta a diversos desafíos, sobre todo a la violencia sectaria. Esta erosión moral, si no se aborda con firmeza y determinación, corre el riesgo de llevarla a perder su esencia", opina el líder religioso, al tiempo que expresa su gratitud a "los ciudadanos israelíes que han venido a mostrar su apoyo y que se encuentran en primera línea de esta violencia".