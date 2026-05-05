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León XIV tras el último ataque de Trump: “Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga diciendo la verdad”

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 05/05/26
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A su salida de Castel Gandolfo, el Papa León XIV habló con los periodistas sobre las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos

"Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga diciendo la verdad", respondió León XIV tras otro ataque de Donald Trump, quien lo acusó de estar a favor de que Irán poseyera armas nucleares, el 5 de mayo de 2026. Al salir de su día de descanso en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa habló brevemente con los periodistas, después de las palabras de su Secretario de Estado, quien ya lo había defendido unas horas antes.

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Tags:
castelgandolfopapa leon xivTrump
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