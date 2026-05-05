León XIV tras el último ataque de Trump: “Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga diciendo la verdad”

"Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga diciendo la verdad", respondió León XIV tras otro ataque de Donald Trump, quien lo acusó de estar a favor de que Irán poseyera armas nucleares, el 5 de mayo de 2026. Al salir de su día de descanso en su residencia de Castel Gandolfo, el Papa habló brevemente con los periodistas, después de las palabras de su Secretario de Estado, quien ya lo había defendido unas horas antes.

A su salida de Castel Gandolfo, el Papa León XIV habló con los periodistas sobre las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos

Este repetido enfrentamiento entre los dos estadounidenses, plasmado en sus respectivas declaraciones, se ha prolongado durante varias semanas. El 13 de abril, Donald Trump acusó a León XIV de ser "débil en la lucha contra el crimen y pésimo en política exterior". Al ser interrogado por periodistas ese mismo día en el avión que cubría el trayecto de Roma a Argel, el pontífice, nacido en Chicago, respondió que no temía "ni a la administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio".

El martes, tres semanas después de su anterior ataque, el presidente Donald Trump reiteró su postura: en declaraciones a Salem News, afirmó que el Papa León XIV "pone en peligro a muchos católicos y a mucha gente", criticándolo por considerar "perfectamente normal que Irán tenga armas nucleares". Este último ataque personal se produce dos días antes de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al Vaticano, cuyo objetivo es aliviar las tensiones.

"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz", declaró León XIV el martes por la noche a la televisión italiana. "Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga diciendo la verdad", añadió, haciendo hincapié en que "la Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares durante años, así que no hay duda al respecto".