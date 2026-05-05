La primera encíclica de León XIV se publicará el 15 de mayo

Según fuentes del Vaticano, el Papa León XIV firmará su primera encíclica el 15 de mayo, en la que abordará la inteligencia artificial, la paz y el orden mundial, en un gesto histórico a favor de la doctrina social católica

Según informó la agencia de noticias alemana KNA, citando a diversas fuentes vaticanas, se espera que la primera encíclica del Papa León XIV se firme la próxima semana, el 15 de mayo. Esta fecha sitúa al nuevo papa en una continuidad directa con la tradición de las encíclicas sociales que han contribuido a definir el compromiso de la Iglesia con el mundo moderno.

El precedente se remonta al Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum, publicada el 15 de mayo de 1891. Este documento representó la primera respuesta sistemática de la Iglesia a las convulsiones de la Revolución Industrial, abordando los derechos laborales, la propiedad privada y las responsabilidades morales tanto de trabajadores como de empleadores. De ella surgió lo que hoy se conoce como doctrina social católica.

Las pocas encíclicas sociales que se han publicado en las décadas transcurridas desde 1891 suelen coincidir con los aniversarios de la encíclica de León XIII. Este año, por supuesto, se conmemora el 135 aniversario.

León XIV indicó desde el principio que su pontificado estaba inspirado en el Papa León XIII y que continuaría abordando los grandes cambios que se avecinan en nuestro mundo, especialmente a través de la IA, por lo que parecía que una encíclica el 15 de mayo estaba de alguna manera predestinada.

Las encíclicas del 15 de mayo

Cuarenta años después de la publicación de Rerum Novarum (el 15 de mayo de 1931), el Papa Pío XI profundizó en el marco conceptual de León XIII con Quadragesimo Anno . Influenciada en parte por el pensador jesuita Oswald von Nell-Breuning, la encíclica articuló el principio de subsidiariedad y clarificó la crítica de la Iglesia al socialismo, en particular su insuficiente consideración por la persona humana y la propiedad privada.

Tres décadas después, la tradición continuó en la misma fecha de 1961, cuando el Papa Juan XXIII promulgó Mater et Magistra, abogando por una mayor participación de los trabajadores en la vida económica.

El mismo papa añadiría otra a la lista de encíclicas sociales, pero no en la misma fecha: el 11 de abril de 1963, San Juan XXIII publicó Pacem in Terris.

San Pablo VI siguió con Populorum Progressio el 26 de marzo de 1967.

Pero el Papa Juan Pablo II retomó, o intentó retomar, la fecha del aniversario.

Publicó Laborem Exercens el 14 de septiembre de 1981. Su publicación estaba prevista para el 15 de mayo, pero se retrasó debido al intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981.

Centesimus Annus, que analiza el colapso del comunismo y ofrece una afirmación matizada de la economía de mercado como generadora de prosperidad, al tiempo que insiste en los límites éticos, se publicó "100 años" después de Rerum Novarum, publicado el 1 de mayo de 1991.

Magnífico

Los informes —y sus propias declaraciones— sugieren que la encíclica de León XIV, titulada provisionalmente Magnifica humanitas (Magnífica humanidad), abordará cuestiones de igual relevancia en la actualidad. La Inteligencia Artificial, en particular, plantea serias inquietudes sobre la capacidad de acción, el trabajo y la responsabilidad humanas. La fragilidad del derecho internacional y los conflictos persistentes añaden aún más urgencia al asunto.

Lo que distingue este momento no es solo el tema, sino la deliberada invocación de la historia. Si efectivamente elige el 15 de mayo como fecha de lanzamiento, León XIV indica que la doctrina social de la Iglesia no es estática. Se desarrolla en respuesta a las nuevas realidades, sin dejar de estar arraigada en principios perdurables: la dignidad de toda persona, la prioridad del bien común y los límites morales del poder.