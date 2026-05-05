La maternidad en la cultura actual mitos y verdades

En una cultura que exalta el éxito y la autonomía, vale la pena recordar lo bello de la maternidad durante este mes de mayo, mes donde celebramos a cada madre

El instinto maternal se encuentra en el corazón de cada mujer y es un anhelo natural que habita en el corazón de la mujer y aunque los tiempos han cambiado y el estilo de vida ya no es el mismo, se podría llegar a pensar que la maternidad es un impedimento, vamos a descubrirlo.

Aunque muchos han visto en pro de la mujer y de sus hijos, proporcionando herramientas accesibles para cada una de ellas o extendiendo el plazo de maternidad para que la madre pueda pasar más tiempo con su hijo recién nacido. También es bien sabido que se tienen que seguir impulsando iniciativas para apoyar a la mujer durante y después de su embarazo.

Consolidar la maternidad

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Si bien, hay mujeres que han optado por quedarse en casa para cuidar de sus hijos, también hay madres que es necesario salir a trabajar para ver por sus hijos y aunque son dos enfoques distintos, se comparte la misma experiencia de la maternidad. Teniendo un gran amor hacia sus hijos que las motiva día tras día.

Un amor que no conoce fronteras y que es capaz de darlo todo sin medida, desde desvelos, cuidados cuando alguno de los hijos enferma, llevarlos a la escuela, preparar la comida, entre muchas otras cosas que las madres son capaces de hacer por sus hijos.

A continuación, te mostramos algunos mitos sobre el don de la maternidad que debes saber.

1 "La maternidad me detiene y es una amenaza"

La maternidad es un don otorgado por Dios. Si bien, implica un cambio en el estilo de vida, conlleva a la plenitud y a su vez adquiere nuevas habilidades y un motor con nuevas metas por complir.

Al día de hoy, existen diversas modalidades que permiten a la mujer continuar con sus estudios o bien, iniciar algún nuevo curso, así como también empresas donde otorgan un periodo importante de maternidad para que la madre pueda pasar tiempo con su bebé recién nacido.

2 "No se puede trabajar y cuidar de los hijos"

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Algunas madres que trabajan pueden llegar a sentir culpa por hacerlo; sin embargo, existe un estudio realizado por Harvard Business School, avala que las madres que trabajan se convierten en un modelo a seguir, mientras que sus hijos crecen mejor preparados para el mundo adulto, pues durante su desarrollo generan habilidades como la autonomía, responsabilidad y ambición profesional.

3 “No soy lo suficientemente buena para ser madre”

Es normal, sobre todo en madres primerizas que ocurra este miedo y por ende se convierte en uno de los mitos más comunes, pero lo cierto es que, el instinto maternal no sólo está instalado de manera biológica en el cuerpo de la mujer sino que también en el corazón.

Existen grupos de madres primerizas y con más experiencia con las que puedes reunirte y compartir experiencias. Al igual que recibir consejos de otras madres, o bien puedes consultar sitios web, así como también cuentas de madres que comparten consejos sobre embarazo, crianza, y desarrollo.

En Aleteia, te recomendamos las siguientes cuentas de madres en Instagram que puedes seguir: Formar Hoy, por Regina Ascencio y la psicóloga Bere García, entre muchas otras que puedes encontrar.

La maternidad es sagrada

El llamado está en retornar hacia lo bello de la maternidad, el papa san Juan Pablo II, elevó por completo la maternidad, explicando que es "un don de Dios", por lo tanto forma parte del genio femenino del cuál habló el Santo Padre.

Compartiendo un claro mensaje a cada una de ellas: "Madres, vuestra misión es única e insustituible. En vuestro amor, en vuestra entrega, se refleja el amor mismo de Dios".