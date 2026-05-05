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El primer año del Papa León XIV en documentos

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 05/05/26
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Para conmemorar el primer aniversario de la elección de León XIV (8 de mayo de 2025), repasamos los textos de su primer año de pontificado

Un año después de su elección, León XIV ya ha publicado varias cartas y una exhortación apostólica, cuya redacción inició el Papa Francisco. A través de estos textos, el pontífice estadounidense ha abordado una amplia gama de temas: educación, pobreza, ecumenismo, sacerdocio e incluso deportes. Si bien no se publicará antes de cumplir su primer año de pontificado, otra obra de León XIV genera especial expectación: una encíclica que, según la prensa italiana, probablemente se titulará Magnifica Humanitas.

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documentopapa leon xivpontificado
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