Un año después de su elección, León XIV ya ha publicado varias cartas y una exhortación apostólica, cuya redacción inició el Papa Francisco . A través de estos textos, el pontífice estadounidense ha abordado una amplia gama de temas: educación, pobreza, ecumenismo, sacerdocio e incluso deportes. Si bien no se publicará antes de cumplir su primer año de pontificado, otra obra de León XIV genera especial expectación: una encíclica que, según la prensa italiana, probablemente se titulará Magnifica Humanitas.

Para conmemorar el primer aniversario de la elección de León XIV (8 de mayo de 2025), repasamos los textos de su primer año de pontificado

1 Dilexi te

9 de octubre de 2025 - Una exhortación apostólica escrita conjuntamente con Francisco

El primer documento magisterial de León XIV, Dilexi te —"Yo te he amado"—, está dedicado al amor a los pobres. Esta exhortación apostólica, un texto de gran autoridad magisterial pero simbólicamente más breve que una encíclica, se publicó cinco meses después de su elección.

El papa estadounidense optó por retomar un documento que ya se había iniciado durante el pontificado de Francisco. Los 121 párrafos de Dilexi te recuerdan a los cristianos que no pueden amar a Dios sin amar "su carne", es decir, a los pobres. El jefe de la Iglesia católica exhorta a practicar la caridad en la vida cotidiana y a participar activamente en la sociedad para desmantelar las "estructuras de injusticia" que causan y perpetúan la pobreza.

2 DISEÑAR NUEVOS MAPAS DE ESPERANZA

28 de octubre de 2025 - Una reflexión sobre la educación en la era de la inteligencia artificial.

Esta carta apostólica demuestra el interés de León XIV por la educación, así como por los retos que plantea la tecnología digital. Publicada para conmemorar el 60.º aniversario de Gravissimum educationis, la Declaración Constitucional del Vaticano II sobre la Educación, León XIV describe la misión de las escuelas católicas en un entorno fragmentado.

Recomienda, en particular, "evitar toda tecnofobia", haciendo hincapié en que lo importante es el uso y la finalidad de las nuevas herramientas digitales. En esta carta, el Papa 267.º describe la misión de las escuelas católicas como "un entorno vivo donde la visión cristiana impregna cada disciplina y cada interacción". Afirma que deben reconocer "al otro como un bien y no como una amenaza" y acoger "a la persona en su totalidad: espiritual, intelectual, emocional, social y física".

3 In unitate fidei

23 de noviembre de 2025 - Primer texto ecuménico de León XIV

León XIV durante su viaje apostólico a Turquía y Líbano OZAN KOSE | AFP

Pocos días antes de su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano, que coincidió notablemente con el 1700 aniversario del Concilio de Nicea —que sentó las bases de la fe cristiana—, León XIV publicó la carta apostólica In unitate fidei (En la unidad de la fe).

Este extenso texto insta a superar las controversias teológicas que han dividido al cristianismo. En él, el Papa invita a los cristianos a vivir un ecumenismo orientado hacia el futuro, de reconciliación por el camino del diálogo. A su regreso de Turquía, la intención declarada del Papa 267 de celebrar el Jubileo de 2033 con otras denominaciones cristianas en Jerusalén concuerda con esta carta apostólica.

4 UNA FIDELIDAD QUE GENERA FUTURO

22 de diciembre de 2025 - Una carta de apoyo a los sacerdotes que afrontan los retos del siglo XXI

Publicada para conmemorar el 60 aniversario de dos decretos conciliares de Pablo VI sobre la formación y el ministerio sacerdotal, esta carta apostólica de León XIV aborda los desafíos que enfrenta el sacerdocio hoy: el descenso de las vocaciones, la soledad de los sacerdotes, los escándalos de abusos y las tentaciones inherentes a la revolución digital.

Según el Papa, la disminución del número de vocaciones en ciertas partes del mundo exige tener "el valor de hacer propuestas firmes y liberadoras a los jóvenes". Le preocupa especialmente la soledad de los sacerdotes y propone fomentar "posibles formas de vida comunitaria". Otro tema que plantea es la revolución digital. Llama a los sacerdotes a evangelizar "todas las dimensiones de nuestra sociedad", haciendo hincapié en los riesgos de la hiperconectividad.

5 Una vida en abundancia

6 de febrero de 2026 - Un mensaje al mundo del deporte con motivo de los Juegos Olímpicos

Esta extensa carta, publicada en ocho idiomas pocas horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, presenta el deporte como un vehículo para el desarrollo humano y social. El papa León XIV, aficionado al tenis, al béisbol y a la equitación, afirma que el deporte puede ser un espacio privilegiado para la guía humana y espiritual. Hace un llamado a las iglesias locales para que desarrollen una auténtica «atención pastoral al deporte», destacando las virtudes asociadas a él, como el crecimiento personal y el espíritu de fraternidad.

El pontífice, sin embargo, advierte sobre ciertos abusos que afectan al deporte, como la manipulación ideológica y la injerencia de intereses económicos.

6 Magnifica Humanitas

Futuro - Una encíclica con enfoque social muy esperada

Según nuestras fuentes, la primera encíclica de León XIV, prevista para finales de mayo, probablemente se hará eco de Rerum novarum, la importante encíclica social publicada a finales del siglo XIX. El probable título de esta futura encíclica, según la prensa italiana, Magnifica Humanitas ("Magnífica Humanidad"), sugiere un texto centrado en la noción de dignidad humana.