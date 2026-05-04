Un tribunal estadounidense limita la venta de píldoras abortivas por correo

El Instituto Guttmacher califica la decisión como “la amenaza más generalizada al aborto desde la anulación de Roe”



El 1 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos dictó sentencia en el caso Estado de Luisiana y otros contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), ordenando a la FDA que restableciera las regulaciones que establecen que las píldoras de mifepristona para abortos solo pueden recibirse en persona, en lugar de por correo.

Aborto en Luisiana

En abril de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) suspendió temporalmente el requisito de acudir a una clínica para recibir mifepristona con fines de aborto durante el primer trimestre del embarazo. La mifepristona es la primera de las dos píldoras que se toman para este procedimiento, seguida del misoprostol. El envío por correo, en lugar de la entrega en una clínica, fue inicialmente una medida temporal debido a la pandemia de COVID-19, pero se convirtió en permanente en 2023.

Quienes participan en el debate sobre el aborto reconocen los peligros de obtener las píldoras por correo, incluyendo la posibilidad de que una mujer sea obligada a tomarlas (por ejemplo, por un violador) o que se las administren sin su conocimiento. Además, existe un riesgo médico para la mujer, especialmente si calcula mal la edad gestacional del bebé.

El caso Roe v. Wade fue revocado en junio de 2022. Luisiana ya contaba con la Ley de Protección de la Vida Humana, lo que significaba que, tras la revocación de Roe v. Wade, el aborto se ilegalizaría inmediatamente en el estado de Luisiana (con la excepción del riesgo de vida de la madre). El aborto dejó de ser legal

en Luisiana en agosto de 2022.

El aborto en los tribunales

En octubre de 2025, el estado de Luisiana presentó una demanda para revocar la decisión de la FDA de 2023 de autorizar la venta por correo de píldoras abortivas. En abril de 2026, un juez federal suspendió temporalmente el caso para que la FDA revisara la normativa sobre la mifepristona. Ahora, el 1 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la FDA debe restablecer sus restricciones (conocidas como estrategia de evaluación y mitigación de riesgos) sobre la venta por correo de píldoras de mifepristona.

El Tribunal escribió en la orden:

“Cada aborto facilitado por la acción de la FDA anula la prohibición de Luisiana sobre los abortos médicos y socava su política de que 'todo niño no nacido es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, es una persona jurídica'”.

En su resolución, el Tribunal menciona que la documentación demuestra que aproximadamente 1.000 mujeres se someten a abortos ilegales cada mes en Luisiana.

La fiscal general Liz Murrill escribió en un comunicado el 1 de mayo: "El cártel del aborto de Biden facilitó la muerte de miles de bebés de Luisiana (y millones en otros estados) mediante píldoras abortivas ilegales enviadas por correo".

Mifepristona y misoprostol

La mifepristona (así como el misoprostol, la segunda píldora en un proceso de aborto) no se utilizan exclusivamente para abortos. También pueden emplearse en el tratamiento de hemorragias posparto y abortos espontáneos.

Según el Departamento de Salud de Luisiana, ambos medicamentos siguen estando disponibles para estos fines en su estado. En 2024, ambos medicamentos fueron clasificados como sustancias de la "Lista IV", una designación que los categoriza como sustancias controladas.

¿Qué novedades hay en el ámbito de los abortos por correo?

Según el Instituto Guttmacher y otras fuentes, es probable que se presente una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.