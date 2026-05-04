La sorpresiva forma en la que Bruno Mars comenzó su gira

Tras publicar un nuevo video musical en el que aparece dentro de una iglesia católica, Bruno Mars sorprendió al mundo iniciando su gira mundial con una oración a Dios

Bruno Mars volvió a los escenarios después de 10 años con The Romantic Tour. Pero lo que más sorprendió no fue su nueva gira internacional, sino la forma en que eligió comenzar sus conciertos.

A diferencia de numerosos artistas, que oran en privado, antes de comenzar su actuación, Bruno Mars eligió hacerlo ante miles de personas con una proyección que lo muestra arrodillado dentro de un templo católico.

En el video, que marca el inicio del concierto, se escucha la voz del artista agradeciendo a Dios y pidiendo que proteja a su banda y a toda su audiencia y les permita vivir un show inolvidable.

Estas fueron las palabras de Bruno Mars:

"Dios, te doy gracias por darme otro día para hacer lo que amo. Solo te pido que protejas a todos los presentes. Protege a todos los que están en este escenario. Danos a mi banda y a mí la fuerza y el poder para ofrecerle a esta ciudad un espectáculo inolvidable. Amén".

En redes sociales ya circulan videos grabados por los asistentes que acumulan miles de vistas y comentarios como: “Me encanta ver a @brunomars y muchos artistas jóvenes profesar su fe católica en público 🙏❤️✝️” o “De Dios viene el talento como una gracia. Agradecerle de rodillas es reconocer que lo que tenemos viene de Él y debemos administrarlo con sabiduría 🙏Grande Bruno Mars por mostrar su fe!”

Devoción guadalupana

Hacia el final del video se puede ver a la virgen de Guadalupe, por quien el artista ha mostrado devoción en otras ocasiones. La más reciente fue en el video de su canción “Risk It All”, donde el cantante aparece dentro de una iglesia y se puede observar un cuadro de la virgen.

Sin embargo, anteriormente, había demostrado su devoción en redes sociales.

The Romantic Tour