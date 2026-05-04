La otra iglesia que visitará el Papa León en Barcelona, ​​y por qué

Más allá de la famosa Sagrada Familia, el Papa León XIV hará una parada en una histórica iglesia agustina vinculada a la vida social y política de la ciudad

El Papa León XIV visitará una iglesia en el barrio del Raval de Barcelona durante su viaje de junio, desviando parte de la atención de los monumentos más famosos de la ciudad. Si bien el programa incluye importantes eventos en la Sagrada Familia, el Pontífice también tiene previsto visitar la parroquia de San Agustín, una de las iglesias más antiguas del barrio.

La visita, confirmada por fuentes vaticanas, se produce mientras Barcelona se prepara para una estancia papal de 36 horas que coincide con el centenario de la muerte del Venerable Antoni Gaudí. También marcará un hito para la basílica, cuya Torre de Jesús será inaugurada, alcanzando los 172,5 metros (más de 565 pies) y convirtiéndose en la iglesia más alta del mundo.

A pesar de la atención que rodea a la basílica, el itinerario del Papa destaca otra prioridad. Su parada en el Raval revela un vínculo personal: León XIV pertenece a la Orden de San Agustín. La parroquia, con una larga tradición agustiniana, se ha convertido en un punto de interés para el Pontífice, quien tiene previsto reunirse con miembros de la comunidad local y observar las iniciativas sociales que se desarrollan en la zona. De hecho, a la iglesia se la suele llamar la "catedral de los pobres".

El barrio del Raval forma parte del centro de la ciudad y antiguamente estaba protegido por las murallas que rodeaban Barcelona. Como ocurre con los centros urbanos de muchas ciudades del mundo, tiene una historia larga y variada.

Ya se están realizando los preparativos en la iglesia, con pequeñas reformas antes de la visita. Los organizadores locales pretenden presentar la parroquia en óptimas condiciones para recibir la atención papal durante un viaje con agenda muy apretada.

La parroquia de San Agustín tiene una gran importancia histórica que trasciende su función religiosa. En 1971, fue sede de la fundación de la Asamblea de Cataluña, un momento clave en la oposición catalana al régimen de Franco. La próxima visita papal añade un nuevo capítulo a un lugar marcado tanto por la historia cívica como por la eclesiástica.

El programa general incluye visitas a otros lugares simbólicos, como el Monasterio de Montserrat y el Estadio Olímpico de Montjuïc. Equipos de seguridad han comenzado las inspecciones en varios lugares, coordinando esfuerzos entre las autoridades nacionales y la policía regional.