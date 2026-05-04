10 cifras que revelan el funcionamiento de la Guardia Suiza

De 5 a más de un millón… Con motivo de la ceremonia de juramentación de la nueva Guardia Suiza el próximo miércoles 6 de mayo de 2026, estas son 10 cifras que revelan el funcionamiento interno del pequeño ejército del Papa

En su informe anual de 52 páginas, la Guardia Suiza Pontificia detalla meticulosamente el trabajo realizado por los soldados en 2025, un año excepcional que vio la celebración de un jubileo, así como la muerte de un papa y la elección de su sucesor.

5 monjas

Este es el número de monjas albertinas que gestionan el comedor de la Garde, con "gran compromiso, entusiasmo y una buena dosis de humor", según el informe. La comida más popular, el almuerzo en el comedor, requirió 29.200 raciones. Le siguieron las cenas con 14.500 raciones servidas y luego los desayunos con 7.300 raciones.

En 2025, unos 29 ayudantes de cocina voluntarios se unieron al personal para hacer frente al aumento de la demanda, que se multiplicó por diez. La vida en el cuartel también incluye eventos comunitarios festivos: se registraron 16 reuniones sociales, incluidas noches de raclette y barbacoa.

13 años

Ningún papa había pasado los veranos en la residencia de Castel Gandolfo, al sureste de Roma, desde Benedicto XVI en 2012. Trece años después, León XIV recuperó esta tradición, lo que implicó una reorganización de la Guardia Suiza, cuya misión es proteger al sucesor de Pedro dondequiera que se encuentre. Una delegación de la Guardia Suiza también participó en el primer viaje internacional de León XIV a Turquía y Líbano (noviembre-diciembre de 2025), formando parte del equipo de seguridad junto con los gendarmes vaticanos.

26 niños

La Guardia Suiza Pontificia también incluye… niños. Si bien los candidatos deben ser solteros para ingresar al cuerpo armado, muchos se casan más adelante en su carrera: hasta la fecha, 28 guardias están casados, y en 2025 se celebraron 4 bodas. El nuevo proyecto de cuarteles, cuya construcción se espera que comience en 2027, proporcionará, entre otras cosas, mejores viviendas para las familias.

33 nuevos reclutas

El informe enumera 33 nuevos reclutas —incluida la reincorporación de un antiguo suboficial— para 2025. Estas nuevas incorporaciones se compensan con las 29 bajas de guardias que abandonaron el cuerpo. La fuerza promedio de la Guardia es de 134 hombres, casi equivalente a la fuerza prevista de 135.

El Papa Francisco había impulsado una política de crecimiento para este pequeño cuerpo, que anteriormente contaba con 110 hombres. Para reforzar los equipos, se llamó a filas a 15 antiguos guardias auxiliares menores de 35 años durante el Jubileo.

40 °C temperatura de verano

El informe destaca las duras condiciones laborales durante el verano romano, cuando las temperaturas superan los 40 °C y el índice UV puede alcanzar hasta 8, lo cual, con uniforme militar, puede resultar extremadamente difícil de soportar. Se prevén rotaciones más frecuentes, así como hidratación y comidas en las salas de descanso. Una nueva medida implementada el verano pasado: se instalaron dos carpas en el puesto de guardia "Cancello Petriano" —la puerta de entrada al Vaticano por el lado del Aula Pablo VI— para proporcionar sombra.

+55% limpieza de uniformes

En el departamento de lavandería, los guardias estiman un aumento del 55 % en la limpieza de uniformes, un claro indicador del incremento de la carga de trabajo. La limpieza de guantes blancos, puños y cuellos de uniforme ha aumentado un 20 %. Como ejemplo concreto, los 95 morriones —cascos ceremoniales de metal rematados con un penacho rojo— disponibles en el arsenal se han utilizado 463 veces. Para compensar este mayor desgaste del equipo, el mando ha decidido que los guardias recibirán un segundo uniforme de gala.

160 hombres necesarios

Esta es la cifra teórica de personal necesaria para cubrir la vigilia fúnebre del Papa Francisco, cuyo cuerpo permaneció expuesto durante tres días en la Basílica de San Pedro. Esta estimación, que supera en un 35% la cifra oficial de 135 hombres, ilustra el considerable aumento de servicios durante estos días extraordinarios, cuando los soldados brindaron apoyo continuo las 24 horas del día a la interminable afluencia de fieles que acudieron a presentar sus respetos al pontífice argentino. En total, se movilizaron 960 horas de trabajo entre el 21 y el 26 de abril.

274 eventos

Una cifra significativa si se considera en relación con los 365 días del año: la Guardia Suiza fue movilizada para 274 eventos en 2025. Este recuento por sí solo subraya la intensidad de su servicio diario, teniendo en cuenta que las estadísticas no incluyen las ceremonias relacionadas con la vacante de la sede papal. Por lo tanto, los guardias han desempeñado en ocasiones funciones duales, incluyendo visitas protocolarias de Estado, audiencias generales, audiencias de grupo y misas papales. A modo de comparación, la acreditación de un nuevo embajador ante la Santa Sede requiere 29 guardias.

4.140 menciones en prensa

Para 2025, la visibilidad mediática de la Guardia Suiza casi se había duplicado: el cuerpo armado fue mencionado 4.140 veces en los medios suizos, en comparación con las 2.270 veces de 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente el 82%.

El informe también proporciona cifras sobre el número de seguidores del pequeño ejército del Papa en las redes sociales: más de 370.000 en Instagram y 4.500 en LinkedIn. Otro dato que pone de manifiesto el atractivo de la Guardia fue el aumento del 28% en el número de visitas grupales, con 1.019 recorridos por los cuarteles.

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