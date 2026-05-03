(VIDEO) ¿Dónde celebrará el Papa León su primer aniversario?

A lo largo de su primer año como pontífice, León XIV ha recorrido lugares marcados por la fe, el sufrimiento y la esperanza, dejando ver una visión pastoral centrada en la dignidad humana, la cercanía con los pueblos y una Iglesia que camina junto a las realidades del mundo.

El próximo 8 de mayo de 2026, el Papa León XIV celebrará el primer aniversario de su elección con una jornada apostólica cargada de significado espiritual y social. No será una celebración privada en el Vaticano, sino una visita pastoral a dos lugares emblemáticos del sur de Italia: Pompeya y Nápoles. A un año de su pontificado, el Papa ha querido conmemorar la fecha no con solemnidad cerrada, sino con cercanía al pueblo, oración mariana y encuentro con comunidades vivas.