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(VIDEO) ¿Dónde celebrará el Papa León su primer aniversario?

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Guillermo Arévalo - publicado el 03/05/26
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A lo largo de su primer año como pontífice, León XIV ha recorrido lugares marcados por la fe, el sufrimiento y la esperanza, dejando ver una visión pastoral centrada en la dignidad humana, la cercanía con los pueblos y una Iglesia que camina junto a las realidades del mundo.

El próximo 8 de mayo de 2026, el Papa León XIV celebrará el primer aniversario de su elección con una jornada apostólica cargada de significado espiritual y social. No será una celebración privada en el Vaticano, sino una visita pastoral a dos lugares emblemáticos del sur de Italia: Pompeya y Nápoles. A un año de su pontificado, el Papa ha querido conmemorar la fecha no con solemnidad cerrada, sino con cercanía al pueblo, oración mariana y encuentro con comunidades vivas.

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