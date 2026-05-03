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Regina Caeli: “En Dios hay un lugar para todos”, León XIV

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I.Media - publicado el 03/05/26
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En el rezo del Regina Caeli, el papa León XIV dijo que "La abundancia ya no genera desigualdad" en el "nuevo mundo" preparado por Jesús y "hay lugar para todos"

"En Dios hay un lugar para todos", aseguró León XIV durante la oración dominical del Regina Caeli, el 3 de mayo de 2026. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa afirmó que "al amarnos los unos a los otros, […] anticipamos el cielo en la tierra".

Ante una soleada plaza de San Pedro, León XIV señaló que, en el Evangelio, "el Hijo se describe a sí mismo como el siervo», una actitud que contrasta con «el mundo antiguo en el que aún nos encontramos". En nuestra sociedad, son "los lugares exclusivos, las experiencias reservadas a unos pocos y el privilegio de entrar donde nadie más puede ir lo que llama la atención", lamentó.

"En el nuevo mundo, al que nos conduce el Resucitado, lo que tiene más valor está al alcance de todos", explicó el 267.º papa. Esta inclusión total no resta valor al atractivo de este "nuevo mundo", afirmó ante una multitud congregada a los pies del Palacio Apostólico. 

Al contrario: "En Dios hay un lugar para cada uno", aseguró León XIV. "Lo que está abierto a todos procura […] alegría", explicó, subrayando que en este mundo preparado por Jesús "la acogida borra la exclusión" y "la abundancia ya no conlleva desigualdad".

"“Tened fe”, nos dice Jesús. ¡Ese es el secreto!", exclamó. Es esa fe la que permite liberar a las personas de "la angustia de poseer y de obtener, de la ilusión de perseguir un puesto prestigioso para sentirse valiosos", prosiguió.

El pontífice estadounidense-peruano afirmó que "cada uno tiene ya un valor infinito en el misterio de Dios". Es "amándonos unos a otros como Jesús nos ha amado" como "anticipamos […] el cielo en la tierra", explicó.

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