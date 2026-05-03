Este sacerdote fue el primer canadiense en ser beatificado

El beato André Grasset fue un sacerdote nacido en Canadá, pero que fue martirizado en París durante la Revolución Francesa.

Al igual que en Estados Unidos, Canadá tardó bastante tiempo en tener a su primera persona nacida en el país que fuera beatificada oficialmente por la Iglesia. Hubo que esperar hasta 1926 para que un sacerdote nacido en Canadá fuera beatificado y reconocido por el Vaticano. El canadiense beatificado fue el beato André Grasset, un sacerdote que regresó a Francia con su familia y falleció durante la Revolución Francesa.

Sacerdote y mártir canadiense

Nacido en Montreal, Grasset fue criado por una familia de inmigrantes franceses. Su padre había llegado a Canadá para ocupar el cargo de secretario del gobernador general de "Nueva Francia".

Según una biografía de la Conferencia Episcopal Canadiense, "su padre adquirió una casa cerca de la capilla de Bon-Secours, que acababa de fundar Marguerite Bourgeoys: este fue el entorno que el joven André conoció antes de que su familia se marchara a Francia, y que sin duda le marcó para siempre".

Cuando se firmó el Tratado de París en 1763, el padre de Grasset, anhelando volver a su tierra natal, se llevó consigo a toda su familia. Grasset tenía solo seis años cuando su familia emprendió el viaje de regreso a Francia.

Fue allí donde Grasset acabaría estudiando para convertirse en sacerdote y fue ordenado en 1783.

Muerte en Francia

Sin embargo, en 1789 estalló la Revolución Francesa y los sacerdotes fueron un objetivo especial. Grasset fue uno de los que no escapó de las garras de los revolucionarios. La biografía de los obispos canadienses explica lo que sucedió a continuación:

El 2 de septiembre de 1792, durante un juicio simulado, cada uno de los 92 sacerdotes y 3 obispos encarcelados en el convento de las Carmelitas tuvo que responder a la pregunta: "¿Ha prestado juramento a la Constitución Civil del Clero?" Tras la respuesta negativa del acusado, que contestó: "Mi conciencia me lo prohíbe", fue arrojado por los pequeños escalones que conducían al jardín, donde le esperaban esbirros armados con bayonetas, sables y picas hasta que exhaló su último aliento.

Grasset fue beatificado el 17 de octubre de 1926, junto con muchos otros sacerdotes, conocidos como los "Mártires de septiembre".