(VIDEO) Mainstream, ¿cómo afecta a mi vida, lo que otros deciden por mí?

Cuando la cultura del Mainstream dicta tus gustos, decisiones y valores, la fe cristiana invita a recuperar la libertad interior y el discernimiento verdadero.

El "Mainstream" Vestimos ciertas marcas, seguimos tendencias, consumimos contenidos y repetimos ideas que parecen “naturales”. Pero muchas veces no son decisiones tan libres como creemos. El fenómeno del mainstream, la corriente dominante que define lo que se considera normal, deseable o exitoso, tiene un impacto real en nuestra vida cotidiana. La pregunta es inevitable: ¿cuánto de lo que elegimos nace de nuestra convicción… y cuánto responde a lo que otros instalaron en nosotros?