Cómo el Vaticano descubrió un ‘El Greco’ oculto

Durante casi seis décadas, el Vaticano tuvo en su poder una obra de El Greco sin saberlo del todo.

Una restauración rutinaria en el Vaticano sacó a la luz un auténtico 'El Greco' oculto bajo una capa de repintado, revelando tanto la mano del artista como su proceso creativo

El pequeño panel, identificado ahora como «El Redentor» y datado aproximadamente entre 1590 y 1595, había pasado a formar parte de la colección de la Santa Sede en 1967 como regalo de José María Sánchez de Muniaín Gil, funcionario español, profesor de estética y escritor, quien se lo donó al papa Pablo VI. Durante años estuvo colgado en la Sala de los Embajadores, en los aposentos papales del Palacio Apostólico. Allí permaneció, discretamente y sin fanfarria, hasta que los conservadores lo examinaron más de cerca.

Según informó Vittoria Benzine para Artnet, la pintura nunca había sido restaurada ni sometida a un estudio científico durante sus 59 años en el Vaticano. Eso cambió después de que una inspección rutinaria revelara problemas de conservación. La restauradora Alessandra Zarelli y su colega Paolo Violini comenzaron lo que parecía ser una intervención estándar. En cambio, se encontraron con una sorpresa.

Un descubrimiento inesperado

Debajo de lo que parecía ser la imagen visible había otra mano completamente diferente.

Un pintor posterior, descrito por el equipo de restauración como un falsificador desconocido, había cubierto el Cristo original de El Greco con una versión repintada. Una vez retiradas esas capas posteriores, la obra anterior volvió a quedar al descubierto: un impactante busto de Cristo con la mirada alzada, indudablemente más intenso, más sutil y más vivo que la imagen que lo había ocultado.

A partir de ahí, la historia se convirtió en una de paciente confirmación. El análisis técnico y la comparación con otras obras conocidas respaldaron la atribución. Tal y como se lee en el informe de Vittoria Benzine para Artnet, la pintura restaurada se comparó con otras versiones del mismo tema asociadas a El Greco, incluyendo ejemplos en Praga, San Antonio y San Sebastián. Las pruebas apuntaban a la autenticidad.

El examen también reveló algo aún más íntimo: rastros del proceso del artista. Las imágenes de alta resolución descubrieron dos composiciones abandonadas bajo El Redentor, una relacionada con La aparición de la Virgen a San Lorenzo y otra que evoca a Santo Domingo en La adoración del crucifijo. En otras palabras, no se trataba de un cuadro «oculto». Era una superficie de trabajo, un lugar donde se habían probado, descartado y transformado ideas.

Esto confiere al redescubrimiento una profundidad inusual. El panel abre una pequeña ventana a la disciplina y la inquietud de un pintor que no dejaba de revisar, buscar y perfeccionar.

También hay indicios sobre el uso que pudo haber tenido la obra en su día. Según el conservador del Vaticano Fabrizio Biferali, cuatro pequeños orificios situados en la parte superior e inferior sugieren que pudo haber funcionado como una especie de retablo portátil. Por lo tanto, es probable que la imagen se creara tanto con fines devocionales como artísticos.