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Cómo el Vaticano descubrió un ‘El Greco’ oculto

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Daniel Esparza - publicado el 02/05/26
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Una restauración rutinaria en el Vaticano sacó a la luz un auténtico 'El Greco' oculto bajo una capa de repintado, revelando tanto la mano del artista como su proceso creativo

Durante casi seis décadas, el Vaticano tuvo en su poder una obra de El Greco sin saberlo del todo.

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Tags:
artepinturavaticano
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