Los estragos de la sospecha, la advertencia de san Doroteo

Dar rienda suelta a la sospecha es dejarse invadir por los estragos de la mentira en el pensamiento, advierte san Doroteo de Gaza, Padre del desierto.

San Doroteo, un abad del siglo VI, forma parte de un grupo de monjes famosos de Gaza. Estos hermanos, Padres del desierto nos han legado profundas reflexiones espirituales, en las que se muestran muy preocupados por la calidad de las relaciones humanas y nos enseñan cómo evitar las trampas de la vida en comunidad.

Juzgar al prójimo

Hoy, el abad Doroteo nos advierte, en sus Instrucciones espirituales, contra las sospechas que surgen con mayor rapidez cuanto más se está en silencio y cada uno se guarda para sí mismo su juicio sobre la conducta de los demás. Seamos quienes seamos, monjes o no, debemos desconfiar de lo que no se dice, que a menudo esconde valoraciones hechas a la prisa, sin la suficiente verificación, y que pueden llevarnos muy lejos.

"¿Veis qué grave pecado se comete al juzgar al prójimo? ¿Hay acaso algo más grave? ¿Existe algo que Dios deteste tanto y de lo que se aparte con tanto horror? Los Padres lo han dicho: "No hay nada peor que juzgar". Y, sin embargo, es por estas cosas, aparentemente de poca importancia, por lo que se llega a un mal tan grande. Se admite una ligera sospecha contra el prójimo, se piensa: "¿Qué importa si escucho lo que dice tal hermano? ¿Qué importa si yo también digo solo esa palabra? ¿Qué importa si veo lo que va a hacer ese hermano o ese desconocido?" (Instrucciones, 69)

La mentira mental

Según el abad Doroteo, "miente en su interior quien da rienda suelta a las sospechas". "Si ve a alguien hablando con un hermano, piensa: “Están hablando de mí”. ¿Dejan de hablar? Sigue sospechando que es por su culpa. Si alguien dice una palabra, sospecha que es para causarle dolor. En resumen, ante cualquier cosa, sospecha de su prójimo y dice: “Es por mi culpa que ha hecho esto, es por mi culpa que ha dicho aquello; es por tal motivo que ha hecho aquello”.

Así es quien miente con el pensamiento: no dice nada conforme a la verdad, sino todo por conjetura. De ahí surgen las curiosidades indiscretas, las calumnias, la costumbre de estar al acecho, de discutir, de juzgar." (Instrucciones, 97) Nada es más grave, en efecto, que las sospechas. "Son tan perjudiciales que, a la larga, llegan a persuadirnos y a hacernos creer con evidencia que vemos cosas que no son y que (nunca) han sido." (Instrucciones, 98)

Los estragos de la sospecha

"¡No hay nada más grave que las sospechas!" Esta severa advertencia, procedente de una observadora tan perspicaz de la vida comunitaria, debe ponernos en guardia. Ella sabe por experiencia los estragos que pueden causar las invenciones, las cuales, aunque no se comuniquen a los demás, pueden pervertir el juicio, hacer que una persona resulte odiosa y desencadenar oposiciones que dividen a las personas.

La advertencia de Doroteo nos invita a examinar minuciosamente nuestras sospechas, a identificar aquellas que realmente carecen de fundamento y que a menudo derivan de algo que nos han contado y de lo que no hemos sido testigos. Cuando nos dicen: "Esto es lo que tal persona dice a tus espaldas sobre ti", hay que descartarlo por principio, pues, inevitablemente, el informante es parcial, no es un observador neutral y corremos el riesgo de dejarnos arrastrar por sus propias disputas.