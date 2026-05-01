Alexei, Valeri y Boris, los héroes silenciosos de Chernóbil

La explosión del reactor 4 de Chernóbil, en 1986, es uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. Pero la situación podría haber sido aún más dramática de no ser por la intervención de tres ingenieros soviéticos, Alexei Ananenko, Valeri Biespalov y Boris Baranov, que vaciaron las piscinas irradiadas arriesgando sus vidas para evitar una nueva explosión

Ocurrió hace cuarenta años. El 26 de abril de 1986, una explosión sacudió la central nuclear de Chernóbil, al norte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Su potencia se estima en el equivalente a 225 toneladas de TNT (trinitrotolueno), una sustancia explosiva muy utilizada desde finales del siglo XIX. Muy pronto, columnas de vapor irradiado se elevaron desde el corazón al rojo vivo del reactor, vertiendo su veneno a la atmósfera. La nube radiactiva atravesó Europa, contaminando de forma duradera territorios enteros. Aquí la historia de estos héroes.

Los peligros dentro de la catástrofe

Tchernobyl en avril 1986. VLADIMIR REPIK / AFP

Pero más allá de la catástrofe visible, otro peligro, más silencioso y potencialmente aún más devastador, acecha al mundo. En las entrañas del edificio, el núcleo del reactor, gravemente dañado, comienza a derrumbarse sobre sí mismo. Forma una masa incandescente, una especie de lava llamada corio, compuesta de combustible nuclear y materiales fundidos, a más de 1.200 °C. Lentamente, esta materia ardiente corroe la losa de hormigón.

El problema se ve agravado por los esfuerzos de los equipos de rescate. El agua vertida por los bomberos para extinguir el incendio ha llenado, de hecho, las piscinas y los sótanos de la central. Aproximadamente 20 millones de litros de agua se acumulan ahora bajo el reactor, convirtiendo el lugar en una auténtica bomba de relojería. Si el corio llegara a alcanzar estas reservas, provocaría una vaporización instantánea, generando una explosión de vapor que podría ser aún más destructiva que la primera, con el riesgo de dañar los reactores que aún permanecen intactos.

Ante esta amenaza, solo hay una solución posible: vaciar esos depósitos. Pero las compuertas que permiten evacuar el agua se encuentran en pasillos inundados, sumidos en la oscuridad y saturados de radiación. Tres hombres se ofrecen voluntarios: los ingenieros Alexei Ananenko, de 26 años, Valeri Biespalov, de 28, y Boris Baranov, de 45. Todos son técnicos experimentados, familiarizados con la central. Si se comprometen con esta misión calificada de suicida, no es solo por gusto por el sacrificio, sino sobre todo porque se encuentran entre las pocas personas capaces de orientarse en los pasillos del subsuelo del reactor y, por lo tanto, de actuar con eficacia.

Una misión en el infierno radiactivo de la central nuclear

Alexeï Ananenko (à droitte) et Valeri Biespalov (à gauche) lors d'une interview avec Bessarabia TV, en 2020. Capture d'écran Bessarabia TV

Equipados con trajes de protección y dosímetros, el 6 de mayo de 1986 se adentraron en los pasillos sumergidos en agua contaminada cuya temperatura alcanzaba los 45 °C. Aunque a veces se les llama los "buceadores de Chernóbil", en realidad los tres hombres no tuvieron que bucear, aunque ese escenario había sido contemplado inicialmente por las autoridades de la época. En realidad, nadie sabía la profundidad exacta del agua. El día anterior, los bomberos habían logrado bombear parte del agua, y en los pasillos, finalmente, esta solo llegaba hasta las rodillas.

No obstante, el entorno seguía siendo peligroso. «Imagínate una sauna en la que el agua te llega hasta las rodillas y tienes que avanzar en la oscuridad", describe Valeri Biespalov en una entrevista concedida en 2020 al canal ucraniano Bessarabia TV. Cada minuto que pasaba aumentaba su exposición a niveles extremos de radiación. "Recuerdo haber echado un vistazo al dosímetro de Boris Baranov: la aguja estaba tan alta que sobrepasaba la escala de medición. Decidimos avanzar muy rápido", testifica por su parte Alexei Ananenko.

Nunca nos hemos considerado héroes, simplemente hemos cumplido con nuestro deber. Era nuestro trabajo.

Los tres hombres avanzan, encuentran las compuertas antes de lo previsto y logran abrirlas sin mayores dificultades. Cuando por fin resuena el ruido del agua que fluye, comprenden que la misión ha concluido. Suben inmediatamente a la superficie y son trasladados para su descontaminación.

Al contrario de lo que muestra la miniserie británico-estadounidense de HBO *Chernobyl*, sí que regresaron de aquella misión y sobrevivieron. Su nivel de contaminación no era elevado, aunque, como confiesa Alexei Ananenko, tuvieron que darse varias duchas antes de que los niveles de radiactividad se estabilizaran.

Los tres hombres, que mantuvieron un perfil bajo, continuaron su carrera en el sector nuclear antes de jubilarse. Alexei Ananenko y Valeri Biespalov siguen vivos y residen en Ucrania. Boris Baranov, por su parte, falleció en 2005 de un infarto, sin que se haya establecido una relación clara con el accidente. En 2019, los tres recibieron el título de Héroes de Ucrania, un reconocimiento tardío a un acto que durante mucho tiempo permaneció en la sombra.