5 versículos bíblicos para cuando anhelas el amor

Cuando el amor parece estar fuera de tu alcance, estos versos te acompañan tal y como estás, no con tópicos, sino con algo más sólido

Hay un tipo particular de inquietud que acompaña al anhelo de amor. No es lo suficientemente intensa como para llamarla desamor, ni lo suficientemente leve como para ignorarla, y a menudo se sitúa en algún punto intermedio, donde la esperanza y la duda se alternan. Un día estás convencido de que algo bueno está por llegar, y al día siguiente te preguntas en silencio si, de alguna manera, has dejado pasar tu oportunidad. Estos versículos te ayudarán.

La Biblia, aunque pueda sorprender, no rehúye esa tensión. No se apresura a ofrecer soluciones simplistas, sino que propone algo más sólido: palabras que encierran a la vez anhelo y confianza. He aquí cinco versículos que hacen precisamente eso.

1 Salmo 37,4

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"Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón".

A primera vista, esto puede parecer un poco peligroso, como si prometiera que todo lo que deseas simplemente se hará realidad si "lo haces bien". Rara vez es tan sencillo. Lo que sí sugiere, sin embargo, es un cambio de perspectiva: cuando cambias tu enfoque, tus deseos comienzan a tomar forma de una manera menos frenética y más sensata.

En otras palabras, no descarta el deseo de amor, sino que lo estabiliza, recordándote que el anhelo no es motivo para alarmarse, aunque parezca urgente.

2 1 Corintios 13, 4

"El amor es paciente, el amor es bondadoso".

Una frase conocida, quizá demasiado conocida, y sin embargo se percibe de forma diferente según la situación, y si eres tú quien espera. La paciencia es mucho más fácil de admirar que de vivir, sobre todo cuando parece que todos los demás avanzan mientras tú te quedas estancado.

Y, sin embargo, si esto es lo que es el amor, entonces quizá la espera no sea en vano. Quizá esté forjando precisamente aquello que esperas dar y recibir, aunque en ese momento no lo parezca especialmente romántico.

3 Salmo 27, 14

"¡Espera en el Señor, ten ánimo; sé valiente, espera en el Señor!".

Aquí no hay ningún suavizado del mensaje. Esperar no se presenta como algo pasivo, sino como algo que requiere valor. Eso por sí solo resulta extrañamente reconfortante, porque reconoce lo que ya sabes: que esperar, especialmente cuando se trata del amor, puede parecer un trabajo duro.

Este no es un versículo que te diga que simplemente te quedes quieto y esperes. Te invita a mantenerte firme, incluso cuando tus pensamientos empiecen a dar vueltas en torno a "¿y si nada cambia nunca?".

4 Jeremías 31, 3

"Te he amado con un amor eterno; por eso te he mostrado mi misericordia".

A menudo, aquí es donde la gente saca conclusiones precipitadas, reduciéndolo a "ya eres amado, así que no deberías sentirte así". Pero el anhelo del amor humano no desaparece solo porque sepas que Dios te ama.

Lo que hace este versículo, en cambio, es darte un punto de apoyo. Te ofrece algo constante cuando todo lo demás parece incierto, un recordatorio de que tu valor no depende de la llegada de otra persona, aunque tu corazón siga esperándola.

5 Romanos 5, 5

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"La esperanza no defrauda".

Quizá sea el más difícil de todos, porque te pide que te aferres a la esperanza sin decirte cuánto tiempo tendrás que esperar. Tampoco niega la decepción, la confusión o incluso esos momentos de silencio en los que te preguntas si siempre estarás solo.

Pero sí sugiere que la esperanza en sí misma no está fuera de lugar, incluso cuando parece frágil. Que el acto de esperar, de permanecer abierto, de no cerrarte por completo, ya es una forma de fortaleza.

Como muestran estos versículos, no hay una conclusión clara al anhelar el amor, ningún versículo que lo resuelva todo perfectamente en una sola línea. Algunos días te sentirás paciente y con los pies en la tierra, y otros días te sentirás inquieto e inseguro, y ambos pertenecen a la misma historia.

Si estos versos aportan algo, no es una respuesta rápida, sino una especie de compañía, un recordatorio de que el anhelo no te hace débil, de que esperar no es lo mismo que ser olvidado, y de que la esperanza, aunque parezca desvanecerse, sigue mereciendo la pena aferrarse a ella.