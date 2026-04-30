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(VIDEO) El trabajo como camino de dignidad, sustento y santidad

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Guillermo Arévalo - publicado el 30/04/26
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La figura de San José, carpintero de Nazaret, es una de las imágenes más del trabajo humano vivido con fe. No predicó con discursos, sino con la fidelidad cotidiana de sus manos.

En estos tiempos, donde el trabajo puede reducirse a cifras, productividad o supervivencia, la Iglesia recuerda una verdad esencial: trabajar no es solo ganar dinero, sino participar en la obra creadora de Dios. A la luz de San José obrero, el trabajo adquiere un sentido profundo: dignifica a la persona, sostiene a la familia y se convierte en camino de santificación.

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