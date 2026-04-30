“Por una alimentación para todos”, León XIV propone su intención de oración para mayo

En un mundo donde millones de personas no tienen acceso a una alimentación digna, el Papa León XIV eleva su voz en oración.

En un mundo donde millones de personas no tienen acceso a una alimentación digna, el Papa León XIV eleva su voz en oración. Su intención para el mes de mayo, "Por una alimentación para todos", pone el foco en uno de los desafíos más urgentes de nuestra época: el hambre y el desperdicio alimentario. A través de la campaña "Reza con el Papa", la Red Mundial de Oración del Papa convoca a los fieles y a las personas de buena voluntad a unirse cada mes a las intenciones que el Pontífice lleva en el corazón.

En su oración, León XIV reconoce con dolor que "millones de hermanos y hermanas siguen padeciendo hambre, mientras tantos bienes se desperdician en nuestras mesas". El Santo Padre invita a despertar en los creyentes una nueva conciencia: aprender a agradecer cada alimento, a consumir con sencillez y a compartir con alegría, entendiendo los frutos de la tierra como un don de Dios "destinado a todos, no solo a unos pocos".

El Papa pide a Dios que haga a las comunidades capaces de transformar "la lógica del consumo egoísta en una cultura de solidaridad", promoviendo gestos concretos: campañas de sensibilización, bancos de alimentos y un estilo de vida sobrio y responsable. La oración concluye con una petición evangélica: "Que nadie quede excluido de la mesa común".

Una crisis alimentaria mundial en aumento

os datos más recientes de los organismos de Naciones Unidas dibujan un panorama de urgencia creciente. Según el WFP 2026 Global Outlook, publicado por el Programa Mundial de Alimentos, 318 millones de personas enfrentan en 2026 niveles de crisis de hambre o situaciones aún más graves. El mismo informe advierte de que el conflicto en Oriente Medio podría empujar a 45 millones de personas adicionales a una situación de hambre aguda antes de mediados de año. En 2025, además, se confirmaron dos hambrunas simultáneas en partes de Gaza y Sudán, las primeras de este siglo.

El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 —elaborado conjuntamente por la FAO, el FIDA, la UNICEF, el PMA y la OMS— ya situaba en 673 millones las personas que sufrieron hambre en 2024, y en 2.300 millones quienes vivían con inseguridad alimentaria moderada o grave. Más de 2.600 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable. La FAO y el PMA advierten además que la inseguridad alimentaria aguda seguirá agravándose a lo largo de 2026 en al menos 16 países y territorios identificados como puntos críticos.

Esta realidad resulta aún más escandalosa si se contrasta con el desperdicio alimentario global. Según el Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el mundo desperdicia más de 1.000 millones de toneladas de alimentos. Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen un grave problema climático, ya que generan entre el 8 por ciento y el 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Una paradoja global que el Papa León XIV nos pone en el centro de su oración para este mes de mayo.

Actuar con determinación ante una injusticia

El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el Padre Cristóbal Fones, ha subrayado la urgencia de esta intención de oración y la cercanía personal del Papa con esta causa: "Esta intención nace del corazón del Papa. Le duele profundamente que tantas personas en el mundo no puedan acceder a algo tan esencial y tan humano como es la comida. Por eso nos convoca a todos a no quedarnos indiferentes, sino a actuar con determinación, desde la oración y desde los gestos concretos de solidaridad,".