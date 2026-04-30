Diez santos que vivieron y lucharon contra la esclavitud

A lo largo de los siglos, muchos santos lucharon contra la esclavitud o fueron sus víctimas dando testimonio de que toda forma de servidumbre puede ser vencida.

Ló la esclavitud el 27 de abril de 1848. Sin embargo, la trata de personas está lejos de haber desaparecido. Según datos de 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 50 millones de personas siguen viviendo hoy en día en formas de esclavitud moderna. Ante una realidad que puede parecer abrumadora, es fácil sentirse impotente. Sin embargo, cada uno puede actuar a su nivel, inspirándose y sacando fuerzas, sobre todo, de esos santos que lucharon contra la esclavitud o que fueron víctimas de ella.

1 LA BEATA ANNE-MARIE JAVOUHEY

Bienheureuse Anne-Marie Javouhey (1779-1851) fondatrice de la congregation des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.

Anne-Marie Javouhey (1779-1851) descubre su vocación en plena Revolución Francesa y funda su propia comunidad religiosa, la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny, dedicada a la educación de los más pobres. Enviada a Guayana a principios del siglo XIX, acoge allí a esclavos a quienes se les anuncia su liberación… sin que ellos lo crean, ya que su vida no ha sido más que cadenas y violencia.

En Mana, construyó pacientemente una comunidad donde aprendían a vivir libres, a trabajar, a leer y a descubrir la fe, rompiendo con la lógica brutal de la esclavitud. Ante las resistencias, las críticas y los obstáculos, prosiguió su obra con tenacidad, ofreciendo a esos hombres y mujeres no solo una libertad concreta, sino también una dignidad recuperada.

2 EL VENERABLE AUGUSTUS TOLTON

Nacido en el seno de una familia reducida a la esclavitud en Misuri, Estados Unidos, Augustus Tolton (1854-1897) recuperó su libertad durante la Guerra Civil y descubrió su vocación sacerdotal, a pesar del rechazo de todos los seminarios estadounidenses debido al color de su piel.

Enviado a Roma, fue ordenado sacerdote en 1886 antes de regresar a servir a su país, donde fundó, entre otras cosas, una parroquia para fieles negros en Chicago. Marcado por la discriminación, pero animado por una fe profunda, dedicó su vida a la evangelización y a la unidad. Fue reconocido como «venerable» por el papa Francisco en 2019.

3 SANTA JOSEFINA BAKHITA

Sainte Josephine Bakhita

Secuestrada y vendida de un amo a otro, Josefina Bakhita (1869-1947) se niega finalmente a seguir a su secuestrador. Como catecúmena, no se marcha hasta haber sido bautizada. El caso se llevó ante los tribunales, que reconocieron la libertad de Bakhita (y de todas aquellas que, como ella, eran libres desde su llegada a Italia). Al luchar por obtener justicia, asestó el golpe de gracia a la abolición de la esclavitud en Italia. Hoy es la patrona de los cristianos oprimidos.

4 SAN PEDRO CLAVER

San Pedro Claver evangelizando a los indígenas de Cartagena de Indias, en una vidriera.

Con el deseo de ponerse al servicio de los más desfavorecidos, el sacerdote jesuita Pedro Claver (1580-1654) se impuso como deber socorrer a los esclavos que desembarcaban en Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Este misionero se convirtió en "esclavo de los esclavos para siempre", acogiendo a los cautivos nada más llegar con comida, cuidados y consuelo, en medio de un sistema de extrema brutalidad.

Aprendió sus lenguas, los catequizó con paciencia y bautizó a más de 300 000 de ellos. A costa de una vida de abnegación y agotamiento, encarna una caridad radical, haciendo de su existencia una lucha silenciosa por la dignidad de los más despreciados.

5 SAN VICENTE DE PAÚL

Capturado por piratas en el Mediterráneo en 1605, san Vicente de Paúl (1581-1660) fue vendido como esclavo en Túnez y pasó casi dos años en cautiverio, cambiando varias veces de amo. Esta experiencia le permitió conocer de primera mano el sufrimiento de los cautivos cristianos y la dureza de su condición.

Liberado tras una peligrosa fuga, nunca olvidó aquellos años y dedicó posteriormente su ministerio a socorrer a los prisioneros, los galeotes y los más pobres, haciendo de su vida una lucha concreta por la dignidad humana y la caridad.

6 SAN ANSELMO DE CANTERBURY

San Anselmo (1033-1109) fue un filósofo italiano, abad y arzobispo de Canterbury. En 1102, convocó el concilio de Londres, durante el cual condenó la trata de esclavos con estas palabras: 2Que nadie se atreva en adelante a dedicarse a este comercio infame, extendido en Inglaterra, que consiste en vender a los hombres como bestias", declaró entonces.

Este decreto no tiene fuerza de ley, pero, junto con otros factores, contribuye a la abolición de la esclavitud en Inglaterra a finales del siglo XII, aunque la trata de esclavos continúa en Gran Bretaña hasta 1833.

7 SAN PEDRO NOLASCO

San Pedro Nolasco (1189-1256) fue un noble francés que vivió en una época en la que muchos cristianos eran capturados por los musulmanes y reducidos a la esclavitud. Para luchar contra esta lacra, fundó la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Misericordia, cuyos miembros pronuncian un cuarto voto: consagrar "todos sus bienes e incluso su libertad a la liberación de los esclavos", aunque ello suponga ofrecerse ellos mismos como rehenes.

Muchos de sus discípulos sufren el martirio en esta obra, pero liberan a unas 70 000 personas a lo largo de los siglos. Hoy en día, los hermanos trabajan con los presos, los pobres, los enfermos y las personas que sufren adicciones.

8 EL VENERABLE FÉLIX VARELA Y MORALES

Félix Varela y Morales (1788-1853), sacerdote y estadista cubano, fue enviado como diputado al Parlamento español. Aprovechó la ocasión para abogar por la abolición de la esclavitud y la libertad de las colonias españolas, a pesar de saber que tales convicciones abolicionistas probablemente le costarían la vida por traición.

Por suerte, logró huir a Nueva York antes de que se ejecutara su sentencia. Allí dedicó el resto de su vida al servicio de las comunidades de inmigrantes (especialmente las irlandesas) y trabajó para convertir a la Iglesia católica estadounidense en una Iglesia solidaria con los inmigrantes.

9 SAN JUAN MARÍA KIWANUKA MUZEEYI

San Juan María Kiwanuka Muzeeyi (1857-1887) fue secuestrado y vendido al rey de Buganda cuando era niño. Tras ser liberado, se preocupó profundamente por la suerte de los cautivos. Poco después de su conversión al catolicismo, Muzeeyi hizo voto de pobreza, castidad, obediencia y cuidado de los enfermos. Dedicó todos sus bienes a la evangelización de los no cristianos y a la redención de los esclavos.

Cuando comienzan las persecuciones, huye con muchos de esos cautivos liberados al desierto, donde sigue instruyéndolos en la fe. Cuando el rey declara falsamente que ha perdonado a los cristianos, Muzeeyi sale de su escondite para ponerlo a prueba y es asesinado durante las persecuciones que también le cuestan la vida a San Carlos Lwanga.

10 SANTA MARÍA MICAELA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Tras conocer a una joven de buena familia que había caído en la prostitución, María Micaela del Santísimo Sacramento (1809-1865), que creció en la corte de varios monarcas europeos, fundó un centro de acogida para mujeres que buscaban salir adelante. De este hogar nacen las Siervas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que trabajan por la libertad, la sanación y la reinserción social de las mujeres víctimas de la trata.