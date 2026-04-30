Cómo ha cumplido Jesús su promesa de permanecer con nosotros

Antes de ascender al cielo, Jesús hizo la promesa de que permanecería con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero ¿cómo sabemos que lo ha cumplido?

En el capítulo 28 (vers. 20) del evangelio de san Mateo nos encontramos con una espectacular promesa de Jesús: los discípulos lo ven elevarse al cielo, pero les asegura que se quedará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, ¿cómo ha cumplido su promesa el Señor?

Su Presencia real en la Eucaristía

Lo más grande que tenemos en el mundo y que solo los cristianos católicos entendemos tal como lo reveló el Señor Jesús es el sacramento de la Eucaristía.

Tan inmenso misterio es difícil de comprender, pero es una realidad. El Señor dijo a sus discípulos:

Jesús les respondió: «Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él (Jn 6, 53-56).

Jesús tuvo la delicadeza de quedarse en el pan y en el vino como alimento de salvación. Si solamente se hubiera tratado de una figura retórica, es decir, un simple símbolo, san Pablo no se hubiera molestado en repetirlo:

Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía». (1 Cor 11, 23-25).

Por eso estamos seguros de que cumplió su promesa

Está claro que san Pablo creía firmemente en que Jesús es el pan de vida y que se ha quedado en las especies de pan y de vino para dársenos en alimento de vida eterna. Por eso, tuvo mucho cuidado en hacer esta exhortación:

Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación (1 Cor 11, 27 - 29).