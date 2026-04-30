Cinco patronos de la JMJ, ¿Qué podemos aprender de ellos?

La JMJ de Seúl 2027 ya tiene patronos. 5 santos de distintas épocas que pueden acompañar a los jóvenes con su ejemplo de valentía, servicio, esperanza y fe viva

En cada Jornada Mundial de la Juventud, se escoge a aquellos santos que serán los patronos que acompañaran de manera espiritual a todos los jóvenes del mundo en su preparación a este gran encuentro de la JMJ. La cual será la primera ocasión que el papa León XIV la presidirá.

El Comité Organizador 2027 de Seúl presentó cinco figuras que representan distintos caminos de santidad: San Juan Pablo II, San Andrés Kim Taegon, Santa Francisca Javier Cabrini, Santa Josefina Bakhita y San Carlo Acutis.

Más que nombres en una lista, son compañeros de ruta para quienes ya comienzan el camino hacia la próxima JMJ. ¿Qué puede enseñarnos cada uno?

1 San Juan Pablo II: no tengan miedo de responder a Dios

Fundador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, dedicó gran parte de su pontificado a confiar en los jóvenes y recordarles que la santidad también es para ellos.

¿Qué aprender de él?

A no vivir con miedo al futuro.

A escuchar la vocación personal.

A creer que la juventud puede cambiar el mundo.

Cómo imitarlo rumbo a la JMJ

Atrévete a dar un paso concreto en la fe: volver a misa, confesarte, servir o retomar la oración.

Oración breve

San Juan Pablo II, enséñame a confiar y a no tener miedo de seguir a Cristo.

2 San Andrés Kim Taegon: valentía en tiempos difíciles

Fue el primer sacerdote coreano y murió mártir defendiendo la fe. Su historia conecta profundamente con el país anfitrión de la próxima JMJ.

¿Qué aprender de él?

Fidelidad aun cuando cuesta.

Coraje para defender la verdad.

Perseverancia en medio de la presión social.

Cómo imitarlo rumbo a la JMJ

No escondas tu fe por vergüenza. Vive con coherencia en la escuela, trabajo o redes sociales.

Oración breve

San Andrés Kim Taegon, dame valentía para permanecer firme en la fe.

3 Santa Francisca Javier Cabrini: servir a quien más lo necesita

Sermon image Courtesy Catholic Extension Society | Cabrini image Public Domain | Collage by Aleteia

Misionera incansable, dedicó su vida a acompañar migrantes, pobres y personas vulnerables.

¿Qué aprender de ella?

Amor concreto, no solo palabras.

Sensibilidad por quien está lejos de casa.

Generosidad sin fronteras.

Cómo imitarla rumbo a la JMJ

Haz una obra de misericordia mensual: visitar, ayudar, donar, escuchar o acompañar.

Oración breve

Santa Cabrini, enséñame a amar sirviendo a los demás.

4 Santa Josefina Bakhita: sanar el pasado y vivir en esperanza

Après plusieurs années d’asservissement, cette Soudanaise découvre le Christ et souhaite lui consacrer sa vie. AleteiaFR

Pasó por la esclavitud y el sufrimiento, pero transformó su historia en una vida llena de paz y fe.

¿Qué aprender de ella?

Que el dolor no define el futuro.

Que siempre es posible recomenzar.

Que el perdón libera.

Cómo imitarla rumbo a la JMJ

Entrega a Dios heridas antiguas y comienza un proceso de reconciliación interior.

Oración breve

Santa Bakhita, ayúdame a convertir mis heridas en esperanza.

5 San Carlo Acutis: santidad en la era digital

Shutterstock AI Generator | Shutterstock

Joven cercano a esta generación, utilizó la tecnología para evangelizar y mostró que internet también puede ser lugar de luz.

¿Qué aprender de él?

La santidad es posible siendo joven.

La tecnología debe servir al bien.

La Eucaristía transforma la vida.

Cómo imitarlo rumbo a la JMJ

Haz ayuno digital, comparte contenido que construya y vuelve al centro: Cristo.

Oración breve

San Carlo Acutis, ayúdame a usar la tecnología para acercarme a Dios.

Cómo prepararte con ellos rumbo a Seúl 2027

Puedes elegir uno de estos santos como compañero espiritual hasta la JMJ y practicar tres cosas sencillas:

Leer su vida.

Pedir su intercesión cada semana.

Imitar una virtud concreta cada mes.