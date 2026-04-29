Audiencia general: León XIV da balance de su gira por África

Durante la Audiencia general del 29 de abril, el papa León XIV habló de su gira por África, a la que calificó como "una oportunidad para hacer oír su voz".

"La visita del Papa es, para los pueblos africanos, una oportunidad para hacer oír su voz", explicó León XIV durante la Audiencia general del 29 de abril de 2026. Seis días después de regresar de su extensa gira por cuatro países africanos (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial), el pontífice repasó los principales retos de la misma.

Recibido en la plaza de San Pedro por miles de fieles reunidos bajo un sol radiante, el Papa se refirió a un viaje realizado bajo una "lluvia torrencial" en varias etapas, pero cargado de significado. Recordando que había empezado a pensar en este viaje desde los primeros días de su pontificado, León XIV explicó que lo había vivido "como un mensaje de paz en un momento histórico marcado por guerras y por graves y frecuentes violaciones del derecho internacional".

Al recordar en primer lugar su primera etapa en Argelia, siguiendo los pasos de san Agustín, el Papa relacionó su papel de pontífice con una dimensión de búsqueda personal asumida. "Así me he encontrado, por un lado, volviendo a las raíces de mi identidad espiritual y, por otro, tendiendo y consolidando puentes muy importantes para el mundo y la Iglesia de hoy: el puente con la época tan fecunda de los Padres de la Iglesia; el puente con el mundo islámico; el puente con el continente africano", detalló León XIV.

Se mostró encantado de haber recibido en Argelia "una acogida no solo respetuosa, sino también cálida". "Hemos podido constatar por nosotros mismos y mostrar al mundo que es posible convivir como hermanos y hermanas, incluso de religiones diferentes, cuando nos reconocemos como hijos del mismo Padre misericordioso", detalló el jefe de la Iglesia católica. También se mostró encantado de haber podido poner de relieve en esta ocasión el legado de san Agustín, "un maestro en la búsqueda de Dios y de la verdad".

El llamamiento a la reconciliación en Camerún

En Camerún, un país "marcado por las tensiones y la violencia", el Papa pudo "reiterar el llamamiento a trabajar juntos por la reconciliación y la paz". Recordando que a este país se le conoce a veces como "África en miniatura", el Papa explicó que esta metáfora, asociada a la riqueza de la naturaleza, también puede interpretarse en el sentido de que en él se expresan "las grandes necesidades de todo el continente".

El Papa, que había pronunciado un discurso contundente ante las autoridades civiles del país, volvió a mencionar "la distribución equitativa de la riqueza", el lugar que se debe dar a los jóvenes "superando la corrupción endémica" o la promoción de un "desarrollo integral y sostenible, oponiéndose a las diversas formas de neocolonialismo con una cooperación internacional visionaria". Invitó a la Iglesia local a mantener "el espíritu de unidad" manifestado durante su visita.

En Angola, la defensa de la libertad de la Iglesia

En Angola, un país marcado "por una larga y sangrienta guerra civil", el Papa señaló que, a pesar de las pruebas, "en el crisol de esta historia, Dios ha guiado y purificado a la Iglesia, dedicándola cada vez más al servicio del Evangelio, de la promoción humana, de la reconciliación y de la paz".

Rindiendo homenaje a "una Iglesia libre para un pueblo libre", León XIV reiteró en particular su alegría por haber visto "rostros de ancianos marcados por las fatigas y los sufrimientos, pero radiantes de la alegría del Evangelio", así como "a mujeres y hombres bailando al ritmo de los cánticos de alabanza al Señor resucitado, fundamento de una esperanza que resiste a las decepciones causadas por las ideologías y las vanas promesas de los poderosos".

El obispo de Roma afirmó que la Iglesia católica en Angola debe seguir actuando, incluso ante las autoridades civiles, para promover el reconocimiento de los "derechos de todos" y "fomentar su respeto efectivo".

En Guinea Ecuatorial, la esperanza de un futuro mejor para los jóvenes

En cuanto a su última etapa en Guinea Ecuatorial, el Papa volvió a expresar su asombro durante la visita a la prisión de Bata, el primer centro penitenciario que ha visitado durante su pontificado. "Los reclusos cantaron a voz en grito un canto de agradecimiento a Dios y al Papa, pidiéndole que rezara “por sus pecados y por su libertad”. Nunca había visto nada igual", confesó León XIV, viendo en su oración festiva, a pesar de las inclemencias del tiempo, "un auténtico signo del Reino de Dios".

En el estadio de Bata, siempre bajo la lluvia, el papa pudo vivir "una fiesta de alegría cristiana, con emotivos testimonios de jóvenes que han encontrado en el Evangelio el camino hacia un crecimiento libre y responsable".

El objetivo de toda esta gira africana era dar a los jóvenes y a toda la población "la esperanza de un futuro mejor, de dignidad para cada uno y para todos", insistió el Papa. "Me alegro de haberles dado esta oportunidad y, al mismo tiempo, doy gracias al Señor por lo que ellos me han dado, una riqueza inestimable para mi corazón y mi ministerio", concluyó.

El llamamiento a la paz en Colombia

En su saludo a los fieles de lengua hispana, el Papa se pronunció sobre los atentados que han sacudido a Colombia en los últimos días. "Con dolor y preocupación he conocido la trágica situación de violencia que aflige a la región suroeste de Colombia y que ha causado graves pérdidas de vidas humanas", declaró el Papa. Expresó su "cercanía en la oración hacia las víctimas y sus familias", exhortando a todos a "rechazar toda forma de violencia y a elegir con determinación el camino de la paz".

En concreto, un atentado perpetrado en un autobús causó una veintena de muertos el 26 de abril en la carretera Panamericana, en la localidad de Cajibio. En total, 26 ataques perpetrados en la región del Cauca han sido atribuidos a un grupo denominado "El Estado Mayor Central", disidente de la guerrilla de las FARC, que había firmado un acuerdo de paz con el Gobierno en 2016.

En su saludo a los fieles polacos, el Papa mencionó el aniversario de la liberación del campo nazi alemán de Dachau. Señaló que este 29 de abril se celebra el «Día del martirio del clero polaco durante la Segunda Guerra Mundial». Invocó "la protección de los obispos, sacerdotes y seminaristas mártires de los totalitarismos del siglo XX", especialmente para los jóvenes que buscan "responder a la llamada de Dios".