Por qué a algunos sacerdotes católicos se les llama párroco

A los sacerdotes católicos se les suele llamar «párroco» para referirse a su función como pastor de una parroquia local de la Iglesia diocesana.

En la Iglesia católica, a muchos sacerdotes se les llama "párroco", aunque no todos los sacerdotes tienen este título oficial. De hecho, algunos sacerdotes nunca llegan a obtenerlo a lo largo de su vida, especialmente los que pertenecen a una orden religiosa contemplativa.

Este título se utiliza principalmente para referirse a los sacerdotes que dirigen una parroquia local y son nombrados por el obispo.

La Enciclopedia Católica ofrece una breve explicación de las funciones de un párroco:

Deben predicar y ocuparse de la instrucción religiosa de los fieles, especialmente de los jóvenes; satisfacer sus necesidades espirituales mediante la administración de los sacramentos; residir en su parroquia o misión; administrar con diligencia los bienes que se les han confiado; velar por la conducta moral de sus feligreses; y eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos que se interponen a su salvación.

Cuando la parroquia es demasiado grande para un solo párroco, suele contar con la ayuda de otros sacerdotes en el desempeño de sus funciones.

El título "párroco" es, en realidad, la palabra latina que significa "pastor".

Buen Pastor

El título de "pastor" es una referencia directa al hecho de que todos los sacerdotes están llamados a imitar a Jesús, el Buen Pastor.

El papa Benedicto XVI lo señaló en una homilía pronunciada con motivo de la ordenación de sacerdotes el Domingo del Buen Pastor de 2006:

Jesús proclama ahora que ese momento ha llegado: él mismo es el Buen Pastor, a través del cual Dios mismo cuida de su criatura, el hombre, reuniendo a los seres humanos y guiándolos hacia el verdadero pasto. San Pedro, a quien el Señor resucitado encargó que cuidara de sus ovejas, que se convirtiera en pastor con él y para él, describió a Jesús como el "archipoimen" —"Pastor Supremo" (cf. 1 Pe 5, 4)—, y con ello quiso decir que solo es posible ser pastor del rebaño de Jesucristo a través de él y en muy estrecha comunión con él.