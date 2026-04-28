La generación Z revive los hobbies favoritos de los Boomers

Entre el scroll infinito, compras online y videojuegos, la Gen Z, está retornando a los hobbies de la generación Baby Boomer, para tomar un respiro de la era digital<br>

Después de crecer rodeados de pantallas, notificaciones y redes sociales, muchos jóvenes de la Generación Z están buscando actividades que les permitan desconectarse. Lo curioso es que varias de esas opciones no son nuevas: pertenecen al mundo cotidiano de los Baby Boomers. Tejer, coleccionar vinilos, jardinería, cocinar desde cero o escribir a mano son algunas prácticas que hoy resurgen entre quienes buscan calma, creatividad y experiencias más reales.

De redes sociales al slow living

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Lejos de ser simple nostalgia, esta nueva generación totalmente digital, responde a una necesidad actual. Muchos jóvenes buscan reducir el estrés de las redes sociales, mejorar su concentración y encontrar hobbies que no dependan de una pantalla. También existe un deseo de reconectar con procesos lentos, manuales y tangibles.

De esta manera encuentran un entorno de tranquilidad, sin presión y concentración, a lo que se le conoce como el slow living, el cual se refiere al estilo de vida lento. De esta manera se cambia el scroll infinito para responder a la profunda necesidad de darse un respiro de toda la tecnología.

Actividades como tejer, trabajar con cerámica, cuidar del jardín, mismas actividades que implican paciencia, cuidado constante y concentración para llevar a cabo el propósito final. Haciendo de esta pausa digital un lujo.

La saturación digital

Al ser una generación que nació y creció con pantallas a su alrededor, es difícil desconectarse, por lo que los jóvenes de esta generación han caído en un burnout silencioso, generando una sobre estimulación constante en el cerebro.

Es precisamente la generación Z la que está expuesta a sufrir más estrés, ansiedad, fatiga mental, así como una mayor dificultad para lograr concentrarse y es ante esta saturación digital que los mismos jóvenes, han decidido salir de las pantallas para encontrarse con actividades recreativas y convivir con otras personas.

Entre la IA y la cultura de lo inmediato

Estamos tan acostumbrados a obtener todo al alcance de un solo clic, eliminando cualquier necesidad de salir de casa y desconectarte. A su vez nos impide sostener una conversación real cara a cara, conocer a la persona en alguna actividad.

Practicar hobbies que parecen anticuados, en realidad tienen más beneficios de los que pensamos, ya que ofrecen una destreza cognitiva, así como también tangibilidad, proceso y un esfuerzo y esfuerzo físico. Lo que genera una sensación de satisfacción al ver el resultado final, hecho con las propias manos o después de un proceso.

Una productividad real y de moda

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Aunque algunas tendencias pueden pasar, el interés por hobbies más lentos parece responder a una necesidad profunda: equilibrar una vida hiperconectada con actividades que inviten a estar presentes.