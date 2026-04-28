Guardia Suiza: 28 nuevos reclutas jurarán ante el Papa

Será el próximo 6 de mayo cuando 28 jóvenes reclutas prestarán juramento en la Guardia Suiza en presencia del Papa León XIV.

El próximo 6 de mayo, 28 reclutas prestarán juramento en la Guardia Suiza, el pequeño ejército del Papa, según anunció la oficina de prensa de la Santa Sede el 28 de abril de 2026.Al igual que el año pasado, León XIV asistirá a esta ceremonia, que tendrá lugar en el patio de San Dámaso, en el Vaticano.

En esta ocasión, la toma de juramento vuelve a su fecha habitual: el 6 de mayo. En 2025, la ceremonia no pudo celebrarse en este día cargado de simbolismo debido al cónclave. La toma de juramento se pospuso hasta el 10 de octubre.

La fecha del 6 de mayo no se ha elegido al azar. Se trata del aniversario del saqueo de Roma por las tropas de Carlos V, en 1527. En aquella época, 147 soldados suizos perdieron la vida defendiendo al papa Clemente VII.

La ceremonia de juramento tendrá lugar a las 17:00 horas en el prestigioso patio de San Dámaso del Palacio Apostólico, donde suelen ser recibidos los jefes de Estado que acuden al Vaticano para reunirse con el Papa. Los 28 nuevos reclutas jurarán «servir fiel, leal y de buena fe al Sumo Pontífice reinante y a sus legítimos sucesores; dedicarse a ellos con todas sus fuerzas, sacrificando, si fuera necesario, su vida en su defensa».

Este juramento, prestado ante la bandera del Cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia, es una ocasión para que los soldados del Papa vistan el uniforme de «gran gala». Aparte de esta ceremonia, este famoso uniforme multicolor, rematado por una coraza, solo se lleva en las bendiciones especiales del Papa, en Navidad y en Semana Santa.

León XIV vuelve a estar presente

Al igual que el pasado mes de octubre, esta ceremonia se celebrará en presencia del Papa. León XIV retomó entonces una tradición que se había abandonado desde 1968. También estarán presentes el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, así como el presidente del Consejo Nacional, Pierre-André Page, y el presidente de la Conferencia Episcopal Suiza, monseñor Charles Morerod.

Según el programa, están previstos dos días de festividades. El 5 de mayo, los guardias suizos participarán en una ceremonia de homenaje a los fallecidos del 6 de mayo de 1527 y de entrega de medallas a los guardias meritorios, dentro de los muros del Vaticano. A primera hora del día siguiente, asistirán a una misa presidida por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin —el número dos del Vaticano— en la basílica de San Pedro.