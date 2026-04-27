Malta, la tierra de María

Este es el primer artículo de una serie que forma parte de una colaboración prolongada y continua entre Aleteia y VisitMalta. La serie se extenderá a lo largo de doce meses. Los primeros seis meses se centrarán en la devoción mariana en las islas maltesas, mientras que la segunda mitad profundizará en la conexión entre el archipiélago maltés y Nuestra Señora de Lourdes

La primera parte mostrará y ayudará a los lectores a comprender cómo la fe, la historia, la cultura y la tradición se entrelazan para dar forma a la historia de una nación. Esta campaña se centrará en la influencia de la devoción mariana, que refleja la veneración y la devoción hacia la Santísima Virgen, las cuales han influido enormemente en la historia y la cultura de Malta y más allá. Los próximos seis meses mostrarán que esta devoción mariana milenaria y la Divina Providencia inspiraron a los malteses a aceptar de manera plena e inmediata, y a creer en, las apariciones de Nuestra Señora en Massabielle.

Los malteses son bien conocidos por su profunda fe católica y su devoción centenaria a la Santísima Virgen. La gente viaja para experimentar las culturas y tradiciones de otros pueblos, y los turistas y peregrinos motivados por la fe no son la excepción. Malta ofrece todo esto y más, ya que toda la nación es una prueba viviente de los 2000 años de historia del cristianismo desde sus orígenes. Aprendemos sobre la historia de Malta para apreciar su cultura y también para ayudar a profundizar nuestra fe.

San Pablo

Desde la prehistoria, las islas de Malta y Gozo fueron las únicas partes del archipiélago que estuvieron habitadas. La comunidad cristiana maltesa es tan antigua como la de Éfeso, Jerusalén, Corinto y Roma, gracias al apóstol Pablo. Cabe destacar que Malta es un país, mientras que las demás son ciudades. De hecho, Malta es uno de los pocos países que abrazó la fe cristiana, lo que explica su historia cristiana de 2000 años. De hecho, nuestras islas son conocidas como las Islas de San Pablo. El naufragio del Apóstol de los Gentiles en el año 60 d. C. fue providencial, al igual que su estancia forzosa en Malta durante los meses de invierno, en los que no se podía navegar. Él predicó la Buena Nueva de Cristo Resucitado a nuestros antepasados. Los habitantes quedaron impresionados por sus elocuentes palabras y se convirtieron al ser testigos de los milagros que realizó en nombre de Cristo. Desde entonces, y hasta el día de hoy, los malteses se encuentran entre los católicos más fervientes del mundo.

San Pablo en la catedral Metropolitana de Malta.

Las Escrituras no ofrecen muchos detalles sobre el aspecto de María. Uno de esos artistas —según la tradición— es también el autor de uno de los Evangelios. La tradición cristiana ha atribuido a Lucas muchos talentos diferentes. Uno de ellos, el de ser un pintor excepcional y el autor del primer «retrato» de la propia María. Considerado el más literario de todos los escritores de los Evangelios, no solo se le atribuye el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles: las iglesias orientales lo consideran el «iconógrafo» original, responsable de «escribir» el primer icono de la Santísima Virgen María. Un relato antiguo explica cómo, durante el siglo V, una emperatriz bizantina llevó un icono atribuido a San Lucas desde Jerusalén hasta Constantinopla. El Monasterio de Hodegon fue construido para consagrarlo, y más tarde todas las copias de este ícono se conocieron como Odighitria (La que muestra el camino al Salvador). La mayoría cree que la imagen original se perdió durante la Edad Media. Este es el mismo Lucas que también fue compañero y escriba de Pablo durante sus viajes por el Mediterráneo. Durante su estancia, Pablo también convirtió al gobernador de la isla, Publio (el primer obispo y primer santo de Malta), sanó a los enfermos y ganó almas para Cristo, sentando las bases del cristianismo maltés. Cabe destacar que, en Hechos 28, Lucas cuenta la historia en primera persona del plural («nosotros»).

El patrimonio monumental paleocristiano de estas islas, además de dar testimonio de la vitalidad de la primera comunidad cristiana maltesa, sitúa a Malta entre los centros arqueológicos más importantes para el estudio del mundo cristiano antiguo. La variedad de formas arquitectónicas que se observan en nuestras catacumbas cristianas subterráneas y las características especiales que definen las costumbres y los usos predominantes durante los primeros siglos de la era cristiana hacen que el patrimonio paleocristiano maltés sea único.

Devoción a la Santísima Virgen

La Santísima Virgen siempre ha ocupado un lugar importante en las tradiciones cristianas maltesas. Cuando el Apóstol naufragó en nuestras costas, lo acompañaba el evangelista Lucas, quien escribió en su Evangelio una antología de doctrinas marianas. Por lo tanto, es probable que Lucas hablara a los malteses sobre la Madre del Salvador, y que nuestros antepasados acogieran con entusiasmo sus palabras.

El hecho de que Lucas naufragara junto a Pablo en el archipiélago maltés podría explicar por qué tanto los artefactos históricos como las tradiciones orales proporcionan evidencia de una devoción mariana muy temprana extendida por estas islas. El Evangelio de Lucas es el más mariano de todos, y está repleto de las semillas de lo que más tarde se convertiría en desarrollos teológicos mariológicos completos. De hecho, las tradiciones maltesas entienden que es probable que Lucas les haya hablado a los isleños sobre la Madre del Salvador.

Diversos artefactos históricos y tradiciones orales que se remontan al naufragio del apóstol apuntan a que los lugareños que habían aceptado la Buena Nueva eran devotos de la Santísima Virgen. Por lo tanto, también podemos considerar a Malta como uno de los primeros santuarios marianos. Todos los que estudian la historia de la humanidad coinciden en que nuestros lugares sagrados fueron construidos y esculpidos por nuestros antepasados para satisfacer las necesidades espirituales de los primeros marineros del Mediterráneo que hacían escala en los puertos malteses en busca de refugio, comercio y provisiones. De especial interés es un antiguo icono siculo-bizantino de la Santísima Virgen realizado en Malta, la Virgen con el Niño de Mellieħa (la Odighitria). Este santo icono es venerado junto con otros veinte santuarios marianos de la Red Mariana Europea, así como con otros santuarios marianos de la asociación «María Madre de Europa». El Santuario de Nuestra Señora de Mellieħa es el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Malta.

Existen numerosas formas de devoción mariana (la veneración de un título mariano concreto) que están muy extendidas y siguen siendo importantes en las tradiciones cristianas maltesas (iglesias, capillas, altares, pinturas, imágenes, santuarios y fiestas). Las numerosas y variadas capillas que salpican el paisaje maltés son también una prueba de que Malta fue, desde sus inicios, un centro de devoción mariana indiscutible. En el archipiélago maltés hay suficientes iglesias, grandes y pequeñas, como para poder asistir a misa en una knisja (palabra maltesa para iglesia) diferente casi todos los días durante todo el año: un total impresionante de 359, la mayoría de las cuales (más de 200) están dedicadas a la Virgen María. Algunas de ellas son santuarios marianos conocidos por ser lugares donde se han concedido innumerables gracias especiales y milagrosas a muchas personas a lo largo de los siglos. Los numerosos exvotos en los Santuarios Marianos Nacionales de Nuestra Señora de Mellieha y Madonna Ta’ Pinu, así como en muchos otros santuarios, en agradecimiento por oraciones contestadas —desde notas escritas a mano hasta diminutas prendas de bebé, e incluso un casco de motocicleta— confirman que así es, y los peregrinos viajan en masa tanto para pedirle a la Virgen una gracia especial como para agradecerle las que ya han recibido.

Notre-Dame de Mellieħa.

La devoción mariana de Malta en un momento decisivo

María también derramó sus gracias sobre toda Europa, a través de la devoción y la oración maltesas. La fiesta de Nuestra Señora del Rosario, celebrada el 7 de octubre, se conocía antiguamente como Nuestra Señora de la Victoria, debido al triunfo de la flota de la Liga Santa contra los otomanos en este mismo día de 1571. La Liga Santa (una fuerza conjunta formada por los Estados Pontificios, los Caballeros de Malta, el Reino de las Dos Sicilias, Cerdeña, el Reino de España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Venecia, Génova y Saboya) libró y ganó una intensa batalla contra la flota del Imperio Otomano: la batalla de Lepanto.

La Liga se encontraba en clara inferioridad numérica. El papa San Pío V ordenó que las iglesias de Roma permanecieran abiertas para la oración día y noche, animando a los fieles de toda Europa a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María mediante el rezo del Rosario. Cuando le llegó al papa Pío la noticia de la victoria de la Liga Santa, la atribuyó a la intercesión de la Santísima Virgen María. Así, añadió una nueva festividad al calendario litúrgico romano: el 7 de octubre se convirtió en la fiesta del Santo Rosario. De hecho, al papa San Pío V se le conoce como el «Papa del Santo Rosario», ya que era especialmente famoso por su devoción a la Santísima Virgen María y por ser un gran promotor del Santo Rosario. De hecho, en 1569 ya había promulgado una bula papal, Consueverunt Romani Pontifices, en la que garantizaba la uniformidad del Santo Rosario.

Los documentos muestran que en 1571, casi al mismo tiempo que el papa San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se fundó la Cofradía del Santo Rosario en la iglesia dominicana de la Anunciación, en Vittoriosa, lo que la convirtió en la primera cofradía oficial del Santo Rosario fundada en las islas maltesas, ¡y probablemente una de las primeras en todo el mundo!

En Malta ocurrió un acontecimiento extraordinario similar seis años antes. El 8 de septiembre de 1565, los malteses y los Caballeros de Malta vencieron a los otomanos gracias a otro milagro mariano. En la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, conocida en Malta también como Marija Bambina (María Niña), el más pequeño de los principados cristianos venció a la superpotencia de la época.

La historia comienza el 18 de mayo de 1565, cuando se avistó frente a las costas de Malta una armada de más de 200 buques de guerra. Una fuerza expedicionaria otomana invasora, estimada en 30 000 hombres, desembarcó y pronto comenzaron los preparativos para el asedio. Sin embargo, los Caballeros de San Juan y los malteses prevalecieron contra todo pronóstico y, tras un terrible asedio, la mayor superpotencia de la época abandonó la lucha, aceptó la derrota y zarpó de regreso a casa. Ni siquiera el Gran Maestre, Jean Parisot de la Valette, creía que esto fuera una coincidencia. De hecho, durante la heroica lucha por defender la Santa Fe y la cristiandad occidental, encontró consuelo espiritual y rezó pidiendo guía ante el icono bizantino del siglo XII conocido como Damaskinì (Nuestra Señora de Damasco o La Damascena), que en ese momento se encontraba en la iglesia de Nuestra Señora de Damasco en Birgu (o il Borgo).

De hecho, al levantarse el asedio aquel fatídico 8 de septiembre, depositó su sombrero y su espada en los escalones del altar como ofrendas votivas para mostrar su gratitud y agradecimiento a Nuestra Señora por haberlo liberado a él, a los defensores y a toda la cristiandad occidental de los turcos otomanos. Esta victoria se logró contra todo pronóstico, y nadie creía que la armada turca pudiera ser derrotada por la guarnición relativamente pequeña de los Caballeros de San Juan Bautista. Fue un milagro, una gracia concedida por la Santísima Virgen a sus devotos hijos. Inmediatamente, los malteses y los Caballeros añadieron otro título a su Madre Celestial y comenzaron a llamarla Nuestra Señora de la Victoria (en maltés: Il-Madonna tal-Vitorja). En 1566, La Vallette colocó la primera piedra de su nueva ciudad, a la que más tarde se le dio su nombre en honor al gran líder militar: La Valletta.

Ordenó que el primer edificio de su ciudad fuera una iglesia, que se erigió sobre la primera piedra de la Ciudad Fortificada, y también financió la construcción de dicha iglesia. Se dedicó a la Natividad de la Santísima Virgen y, dado que fue el 8 de septiembre cuando los turcos levantaron el asedio, resultaba muy apropiado aclamar a la Virgen como Nuestra Señora de la Victoria.

Reflexión final:

Malta es, sin lugar a dudas, una tierra mariana. A lo largo de los siglos, los malteses han permanecido devotos de la Santísima Virgen, recurriendo a ella en momentos de peligro y honrándola en el marco del culto público, especialmente en fiestas muy queridas como la de Santa Marija. En esto, Malta recuerda tanto a Francia como a los Estados Unidos: Francia ha estado estrechamente asociada desde hace mucho tiempo con la Asunción, mientras que los Estados Unidos están bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción. Malta, a su manera, tiene especialmente queridos ambos misterios —la Inmaculada Concepción y la Asunción—, que enmarcan el principio y el fin de la vida terrenal de María.