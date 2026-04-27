Causas de canonización: Avanzan expedientes de mártires de España y Ecuador

La Iglesia católica reconoce a cincuenta mártires de la Guerra Civil Española, a un nuevo «venerable» laico misionero en Ecuador y tres religiosas italianas.

La Iglesia católica reconoce a cincuenta mártires de la Guerra Civil Española, a un nuevo «venerable» laico misionero en Ecuador que sacrificó su vida para salvar a unos niños de ahogarse, así como las «virtudes heroicas» de tres nuevas religiosas italianas. León XIV aprobó, en efecto, cinco decretos que hacen avanzar las «causas» de estos bautizados, este 27 de abril de 2026.

Al recibir al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, este lunes por la mañana, el pontífice aprobó un decreto que reconoce el martirio de unos cincuenta españoles durante la guerra civil que desgarró el país (1936-1939). El texto cita a Stanislao Ortega García —cuyo nombre de nacimiento era Lorenzo—, a sus 48 compañeros, todos ellos Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel, así como al sacerdote diocesano Manuel Berenguer Clusella. Fueron asesinados «por odio a la fe» —según la fórmula consagrada de la Iglesia católica— entre julio y noviembre de 1936, en Cataluña.

Sus nombres se suman a los de miles de mártires víctimas de la misma persecución religiosa, cuyas causas se han presentado en Roma en las últimas décadas. Este decreto allana el camino para su próxima beatificación, primer paso antes de su canonización. Para esta última será necesario el reconocimiento de un «milagro» debido a su intercesión.

Un misionero que salva a niños de ahogarse en Ecuador

Un decreto reconoce la «ofrenda de vida» de Pedro Manuel Salado Alba, un laico consagrado de la asociación «Hogar de Nazaret» que falleció el 5 de febrero de 2012 en la playa de Tonsupa, en Ecuador, tras salvar a siete niños de ahogarse.

Este misionero laico originario de España, nacido el 1 de enero de 1968, era un animador muy querido por los jóvenes, para quienes le gustaba tocar la guitarra. Tras sentir una llamada durante una peregrinación a Taizé, se comprometió con la misión en América Latina a partir de 1999, asumiendo, entre otras cosas, la dirección de una escuela en la que estudiaban más de 500 niños.

Sus últimas palabras fueron «tengo que salvar a mis niños», cuando se lanzó al agua para salvar a siete niños que corrían el riesgo de ser arrastrados por la marea. Consiguió sacarlos a todos del agua antes de desplomarse, agotado. Solo tenía 44 años.

Este reconocimiento de la «ofrenda de vida» sigue el procedimiento instituido por el papa Francisco en 2017 para reconocer la santidad de una persona que ha arriesgado su vida, sin que ello se refiera directamente al martirio sufrido por odio a la fe. Para su eventual beatificación será necesario el reconocimiento de un milagro relacionado con la intercesión de Pedro Manuel Salado Alba.

Tres «venerables» novelas italianas

También se ha promulgado un decreto sobre la heroicidad de las virtudes de la religiosa italiana María Eletta di Jesús (1605-1663), de nombre de pila Caterina Tramazzoli. Originaria de Umbría, a principios del siglo XVII, esta carmelita fundó tres conventos: en Viena (1638), Graz (1642) y, posteriormente, Praga (1656), donde falleció. Al abrir su tumba, tres años después de su muerte, se encontró su cuerpo intacto. Todavía se conserva hoy en día.

Por otra parte, la Santa Sede reconoce las virtudes heroicas de la carmelita holandesa María Teresa de la Santísima Trinidad (1897-1926), nacida como Teresia Ysseldijk. Misionera en Estados Unidos, allí falleció tras una lenta agonía afrontada con valentía en la oración. Por último, se han reconocido las virtudes heroicas de la religiosa italiana María Rafaela De Giovanna (1870-1933), fundadora de la Congregación de las Hermanas Mínimas de San Francisco de Paula en 1902.