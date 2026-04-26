Regina Cæli: León XIV advierte de los ladrones de conciencia

Durante el rezo del Regina Cæli, el papa León XIV advirtió contra los "ladrones" que vienen a "esclavizar o engañar nuestra conciencia"

"¿Por quién queremos dejarnos guiar en nuestra vida?", preguntó León XIV durante la oración dominical del Regina Cæli el 26 de abril de 2026. Denunció a los "ladrones" que vienen a "esclavizar o engañar nuestra conciencia" o a aquellos que saquean los recursos y alimentan "guerras sangrientas".

Ante miles de fieles reunidos en una soleada plaza de San Pedro, el pontífice comentó el Evangelio del día, en el que Cristo se compara con un "buen pastor" que cuida de sus ovejas. Así, "multiplica la vida y nos la ofrece en abundancia", aseguró el papa. Por el contrario, advirtió contra aquellos a quienes Jesús denomina "ladrones", que traspasan "la valla de nuestro corazón y de nuestra vida" con intenciones contrarias.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, León XIV destacó cómo estos "ladrones", que "sofocan nuestra libertad o no respetan nuestra dignidad", pueden "adoptar muchas formas". Pueden ser las "convicciones y los prejuicios que nos impiden tener una mirada serena hacia los demás y hacia la vida", o también "ideas falsas que pueden llevarnos a tomar decisiones negativas". También pueden ser ciertos "estilos de vida superficiales o marcados por el consumismo" que "nos vacían interiormente" y nos hacen vivir fuera de nosotros mismos.

El Papa también denunció a los ladrones que privan "de la posibilidad de un futuro de paz y serenidad", en particular a aquellos que saquean "los recursos de la tierra", libran "guerras sangrientas" o alimentan "el mal en todas sus formas". "¿Por quién queremos dejarnos guiar en nuestra vida?", preguntó, instando a reflexionar sobre las ilusiones que vienen a "esclavizar o engañar nuestra conciencia".