¿Por qué se dice que la oración es una batalla espiritual?

La oración es una lucha, hasta tal punto que el Catecismo de la Iglesia Católica llega a calificarla de "batalla espiritual".

En términos generales, la oración puede parecer bastante insulsa para quien la observa desde fuera. La mayoría de las veces se asocia con una actitud serena y con sentimientos de alegría y felicidad. Sin embargo, la Iglesia católica la define como una batalla espiritual.

¿Por qué es así?

El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica en su apartado sobre la oración:

La oración es a la vez un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Siempre supone un esfuerzo. Las grandes figuras de la oración de la Antigua Alianza anteriores a Cristo, así como la Madre de Dios, los santos y él mismo, nos enseñan esto: la oración es una lucha (CEC 2725).

La oración es una lucha porque requiere esfuerzo.

Si bien es cierto que la oración es un don y que dependemos de las numerosas gracias de Dios durante la oración, también debemos esforzarnos por orar.

Si no intentamos orar, probablemente nunca lo haremos.

Los enemigos de la oración

Por eso la Iglesia lo llama "lucha", ya que la mayoría de las veces se trata de una lucha contra nosotros mismos:

¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las artimañas del tentador, que hace todo lo posible por alejar al hombre de la oración, de la unión con Dios.

Como afirma el Catecismo, la oración no es solo una batalla contra nosotros mismos, sino también contra Satanás y sus fuerzas demoníacas.

El diablo no quiere que estemos unidos a Dios, y por eso hace todo lo posible para impedir que recemos.

También intentará distraernos o tentarnos durante la oración, con la esperanza de pillarnos desprevenidos.

De este modo, la oración nunca es realmente pasiva, un momento en el que nos sentamos tranquilamente y disfrutamos de las gracias de Dios. Aunque esa experiencia es sin duda posible, para alcanzar tal paz debemos luchar contra los numerosos enemigos que intentan impedir nuestra unión con Dios.

La clave está en convertir la oración en un hábito y esforzarnos continuamente por luchar contra las fuerzas que se nos oponen.

Una lucha espiritual constante

Oramos tal y como vivimos, porque vivimos tal y como oramos. Si no queremos actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podemos orar habitualmente en su nombre. La "lucha espiritual" de la nueva vida del cristiano es inseparable de la lucha de la oración.

Mientras sigamos respirando en esta tierra, tendremos que luchar durante la oración.