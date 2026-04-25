¿Sabías que Inglaterra tiene tres Doctores de la Iglesia?

Estos tres santos de Inglaterra que hoy son Doctores han contribuido en gran medida a las tradiciones teológicas y espirituales de la Iglesia de diversas formas

De los 38 doctores de la Iglesia, tres de ellos pasaron la mayor parte de su vida y su ministerio en Inglaterra, aportando a la Iglesia importantes avances en diversos campos.

A partir del siglo XIII, los papas comenzaron a destacar a santos concretos que eran maestros ejemplares en diversos temas teológicos o espirituales. A estos hombres y mujeres santos se les concedió el título oficial de "Doctor", que proviene de la raíz latina docere, que significa "enseñar".

Los siguientes santos de Inglaterra fueron grandes maestros y sus escritos siguen guiando a muchos teólogos en su trabajo hoy en día.

1 San Beda el Venerable

Nacido en el siglo VII en Northumbria, Beda es conocido sobre todo por su Historia eclesiástica del pueblo inglés. Además, llevó una vida marcada por la virtud heroica, lo que le valió el título de "venerable" poco después de su muerte.

La Enciclopedia Católica ofrece una breve explicación de por qué se llamó "venerable" a San Beda:

El título de "Venerabilis" [Venerable] parece haberse asociado al nombre de Beda en el plazo de dos generaciones tras su muerte. Por supuesto, no existe ninguna fuente antigua que avale la leyenda repetida por Fuller sobre el "monje torpe" que, al componer un epitafio para Beda, no sabía cómo completar la línea: Hac sunt in fossa Bedae . . . . ossa y que a la mañana siguiente descubrió que los ángeles habían llenado el hueco con la palabra venerabilis [venerable].

San Beda sigue gozando de gran prestigio y sus escritos ofrecen una visión única de la historia de la Iglesia en Inglaterra.

2 San Anselmo

Nacido en el siglo XI en Francia, Anselmo sintió la llamada a la vida monástica a una edad temprana y entró en un monasterio local. Dotado de un intelecto extraordinario, dedicó gran parte de su tiempo a desarrollar sus ideas filosóficas.

Posteriormente, tras la conquista normanda de Inglaterra, a Anselmo se le encomendó la dirección de los monasterios de Inglaterra. Inesperadamente, cuando quedó vacante la diócesis de Canterbury, fue literalmente arrastrado hasta la catedral y le pusieron un báculo en las manos. A regañadientes, se convirtió en arzobispo de Canterbury.

Los filósofos actuales lo conocen por su «argumento ontológico» y por su uso de la fe y la razón.

3 San Juan Enrique Newman

Nacido en el siglo XIX, Newman se convirtió desde la Iglesia anglicana y llegó a ser un influyente cardenal de la Iglesia católica. Se unió a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y fundó el primer Oratorio en Inglaterra.

El papa Benedicto XVI beatificó a Newman en 2010 y le tuvo en gran estima, diciendo lo siguiente sobre él durante su homilía:

El lema del cardenal Newman, Cor ad cor loquitur, o "El corazón habla al corazón", nos permite comprender su visión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, vivida como el profundo deseo del corazón humano de entrar en íntima comunión con el Corazón de Dios. Él nos recuerda que la fidelidad a la oración nos transforma gradualmente a la imagen divina.