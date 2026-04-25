Paper Clipping: la trampa amorosa que da falsas esperanzas

Un mensaje. Y luego, nada. Y, semanas más tarde, un "hola, cuánto tiempo, ¿qué tal te va?", que lo reaviva todo. Este escenario tiene un nombre: el "paper clipping". Detrás de este término, se esconde una dinámica relacional a menudo dolorosa: un vaivén emocional del que a veces es necesario salir para no perderse en él

Él (o ella) había desaparecido sin dar explicaciones. Los sueños de un idilio perfecto o de una relación incipiente se habían desvanecido. Con el tiempo, lo acepté y superé el dolor. Pasé página. Y entonces, un día, sin previo aviso, aparece una notificación: "¡Hola, cuánto tiempo! ¿Cómo estás? ¡Pienso mucho en ti!". Nada más. Nada concreto. Lo justo para inquietar y sembrar la duda, y hacer que surja un rayo de esperanza en el corazón. Conoce el Paper Clipping.

Este fenómeno tiene un nombre muy concreto: el paper clipping. Se refiere al comportamiento de una persona que reaparece en la vida de otra de forma esporádica, sin intención real de construir nada. Un mensaje, luego el silencio. Un nuevo intento, luego la ausencia. El término proviene, por cierto, de un guiño a "Clippy", ese antiguo asistente de Microsoft Office que aparecía en la pantalla sin previo aviso, rara vez en el momento adecuado ni de forma útil. Una metáfora que dice mucho sobre ese vínculo fantasma que, sin embargo, mantiene viva la esperanza. Porque, a diferencia del ghosting, brutal pero claro, el paper clipping mantiene la relación en suspenso.

Falsas esperanzas y corazones rotos

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"Llevábamos saliendo unos meses. Desapareció de la noche a la mañana. Me sentí herida, pero seguí adelante. Y entonces volvió, como si nada hubiera pasado. Me dijo que había tenido problemas familiares. Le creí… Intercambiamos muchos mensajes e incluso habíamos quedado para ir al cine juntos. Y entonces… volvió a desaparecer", cuenta Claire, de 24 años. Aunque, en el fondo, la joven sabía que esa relación no era sana, no conseguía desprenderse de ella: "Estaba muy enamorada de él".

Lo que duele no son solo los mensajes o las desapariciones repetidas, sino la esperanza que despiertan, la esperanza de algo que, en realidad, no va a suceder. Una esperanza que a menudo impide poner fin a esa relación tóxica. El resultado: la persona sigue estando emocionalmente, y a veces incluso físicamente, disponible para alguien que, por su parte, no lo está. Nicolas, de 22 años, cuenta: "Léa era amiga de mi hermana. En las redes sociales, reaccionaba a mis historias, le daba a "me gusta" a mis publicaciones, me enviaba mensajes cortos.

Estaba convencido de que le gustaba, sobre todo porque era recíproco. Cada vez se reavivaba algo. Ella nunca dejó claro lo que quería. Sin embargo, yo siempre estaba ahí para ella: la ayudé a mudarse, le hacía compañía por teléfono cuando llegaba tarde, la acompañaba al aeropuerto… Un día, mi hermana se burló de mí diciendo que era el "esclavo" de Léa. En ese momento, no lo entendí...". Más tarde, el joven descubrió que la chica de la que estaba secretamente enamorado estaba interesada en otra persona. "Es como si quisiera tenerme por si acaso", susurra.

Pero, ¿por qué ese comportamiento? Las razones varían, pero suelen girar en torno a un mismo eje: la comodidad, a veces teñida de egoísmo. Otras, como Marielle, mencionan la soledad. "Confieso que ya lo he hecho", confiesa esta treintañera. "Me aburría, me sentía sola. Así que le escribí a un hombre con el que había dejado de salir, a pesar de saber que no quería construir nada serio con él". Hoy se arrepiente.

Una relación que impide avanzar

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En cualquier caso, el vínculo sigue siendo utilitario: beneficia más a quien da que a quien recibe. Esta dinámica puede minar la confianza en uno mismo, alimentar una expectativa o incluso generar una forma de dependencia emocional. Bérengère de Charentenay, consejera matrimonial y familiar en Morbihan, advierte: "El sentimiento amoroso, con sus manifestaciones como el corazón acelerado o las mariposas en el estómago, no conduce necesariamente a una relación duradera. Esta se construye, no se basa únicamente en lo emocional".