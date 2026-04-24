Tres impactantes beneficios en la mujer con el embarazo

Durante el embarazo, ocurren algunos maravillosos cambios en el cuerpo y mente de la mujer. Aquí te damos a conocer estos tres sorprendentes beneficios

Durante nueve meses, el cuerpo femenino realiza una de las tareas más extraordinarias de la naturaleza: formar una nueva vida. Aunque el crecimiento del vientre es el cambio más visible, por dentro sucede una auténtica revolución. El corazón trabaja más, los órganos se acomodan, la sangre aumenta y el cerebro también cambia para prepararse hacia la maternidad. Dando como resultado increíbles beneficios al cuerpo de la madre.

Es impresionante como el embarazo no solo transforma el cuerpo, sino que revela su asombrosa capacidad permitiendo que la madre obtenga beneficios en su estado físico, los cuales te presentaremos a continuación.

1 El periodo de la mujer suele ser menos doloroso

Muchas mujeres sufren de cólicos, pero con el embarazo, eso puede cambiar. En el útero de la mujer existen unos receptores de prostaglandina, durante el parto estos receptores que pueden generar dolor en los períodos menstruales pueden desaparecer, por lo que hace que tus periodos sean menos dolorosos las próximas veces.

2 Disminuye los riesgos de cáncer

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La mujer después del embarazo, puede disminuir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer de mama, ovario y endometrio. El embarazo permite que las células mamarias maduren, protegiendo al cuerpo, ante dichas enfermedades.

Examinando a diez mujeres en la menopausia, encontraron que las madres y no madres muestran diferencias en cómo se modificaron sus genes, específicamente al resultar afectados por grupos químicos, los cuales influyen en la forma en la que los genes son utilizados por el cuerpo. Aquí, de nuevo, hallaron diferencias en los procesos asociados con el desarrollo de la anatomía del seno.

Además los niveles de estrógeno disminuyen temporalmente, así que puede ayudar limitando el crecimiento de células cancerosas sensibles a las hormonas.

3 Mejora la salud del corazón

Hay estudios que comprueban que un embarazo sano y a la vez llevar a cabo la lactancia, genera que las mujeres se vuelvan menos susceptibles a las enfermedades cardiacas.

Un análisis en BMC Women’s Health (2022) encontró que las mujeres con antecedente de lactancia presentaban una reducción superior al 20% en muertes cardiovasculares, ajustando otros factores de riesgo. Los autores señalan que la lactancia puede mejorar el metabolismo de glucosa, perfil lipídico y pérdida de peso posparto.

Esto se debe a que durante el embarazo ocurren cambios increíbles en el cuerpo y corazón de la madre:

aumento del volumen sanguíneo

mayor eficiencia cardíaca

remodelación vascular

cambios hormonales (estrógenos, progesterona)

expansión de vasos sanguíneos

ajustes metabólicos temporales

Todos estos cambios, generan que el corazón de la madre se fortalezca, por lo tanto pone en marcha a su sistema sanguíneo, bombeando más sangre, con el fin de llevar nutrientes y oxígeno al bebé.