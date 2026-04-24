Durante los últimos años de su vida, Leonardo da Vinci —artista, ingeniero y visionario— vivió en una casa solariega en Francia. Sin duda, merece la pena visitarla

En 1516, Leonardo da Vinci abandonó Italia para instalarse en Francia por invitación del rey Francisco I. El monarca francés, uno de sus mayores admiradores, le ofreció a Leonardo un lugar donde trabajar y una generosa pensión de 1000 coronas de oro. Su nuevo hogar fue el Manoir du Cloux, situado a unos cuatrocientos metros del castillo real.

Era una residencia perfecta para el artista: En este entorno ideal, rodeado de un magnífico parque, podía trabajar, crear y soñar.

De Italia a Francia

Situada en la pequeña localidad de Amboise, la mansión restaurada, ahora el Château du Clos Lucé, exhibe algunas de las obras más significativas de Da Vinci, lo que permite a los visitantes apreciar el alcance del genio italiano. La majestuosa residencia de Leonardo y su jardín recibieron a 420 000 visitantes el año pasado.

Leonardo da Vinci no cruzó los Alpes solo en 1516. Se llevó consigo tres de sus pinturas: La Virgen con el Niño y Santa Ana, San Juan Bautista y su obra maestra, la Mona Lisa.

En su equipaje también llevaba muchos cuadernos y manuscritos.

El taller de Leonardo da Vinci

El artista, ingeniero y visionario se trasladó a Francia cuando tenía 64 años.

Nombrado "primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey" por Francisco I, el maestro inició su etapa francesa. En la actualidad, se conservan tres salas del taller de Da Vinci en el Clos Lucé. Estas permiten a los visitantes descubrir cómo trabajaba el artista en el marco del encargo real de obras de arte y proyectos de ingeniería, así como en su faceta de director de celebraciones extraordinarias.

Aquí también continuó dando los últimos retoques a sus pinturas de Juan el Bautista y Santa Ana.

Da Vinci como pintor

La pintura era su arte por excelencia. Leonardo desarrolló la técnica del sfumato, jugando con la luz y la sombra para crear dramatismo.

La famosa Mona Lisa, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París, suele describirse como una obra con un efecto "humoso", como si se hubiera pintado sin trazos ni líneas. Es un buen ejemplo de retrato en el que la técnica del sfumato aporta ingeniosamente dramatismo y volumen.

Una de las citas más inspiradoras de Da Vinci es:

"El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos".

Sin embargo, fue también aquí, en Clos Lucé, donde, según se dice, Leonardo expresó su pesar por haber desperdiciado el talento artístico que se le había concedido. Según el pintor y biógrafo renacentista italiano Giorgio Vasari, Da Vinci lamentó «cuánto había ofendido a Dios y a los hombres del mundo al no haber trabajado en su arte como debería haberlo hecho».

Da Vinci como ingeniero, inventor y arquitecto

Da Vinci elaboró aún más bocetos y diseños de ingeniería en Ambroise; al fin y al cabo, había sido ingeniero en Milán antes de convertirse en pintor. Sus cuadernos conservados muestran ideas que resultaban futuristas para su época, entre ellas diseños de un puente giratorio, armas gigantes y fantásticas máquinas voladoras.

En 1495, llegó incluso a trazar planos detallados de un carro autopropulsado de tres ruedas, precursor de los automóviles actuales. En el Clos Lucé se expone una réplica de este invento, junto con maquetas de otros diseños.

A Da Vinci bridge design on display at Château du Clos Lucé Crochet.david | Wikimedia Commons | CC-BY-SA-3.0

Durante su estancia en Amboise a petición del rey, también investigó métodos para mejorar la vida urbana. Los cuadernos de Da Vinci mostraban diseños idealistas para un palacio construido sobre el agua, el desvío de ríos y el control del nivel del agua.

Según el Château Clos Lucé:

"El segundo lugar más visitado es el taller de Leonardo da Vinci, restaurado tal y como podría haber sido en su época, siguiendo el modelo de la bottega renacentista" (bottega es la palabra italiana para estudio o taller).

La habitación de Leonardo da Vinci, donde exhaló su último aliento, es una de las dos salas más visitadas. Fue aquí donde da Vinci se reconcilió con Dios en sus últimos días. Según Giorgio Vasari, poco antes de que el gran pintor falleciera, "con gran lamentación, tras haberse confesado y arrepentido, deseó devotamente recibir el Santísimo Sacramento [levantándose] de la cama, aunque no podía mantenerse en pie y tuvo que ser sostenido por sus amigos y sirvientes".

La experiencia de visitar estos espacios puede resultar muy emotiva, según informa el Château Clos Lucé.

"Hay que tener en cuenta que el Clos Lucé es tanto un museo (con sus diversas instalaciones culturales) como la casa de un artista donde se siente el pasado y se imagina la vida de sus ilustres huéspedes".

El verdadero "código" de Da Vinci

Leonardo murió el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. No está enterrado en el château, sino, tal y como él mismo pidió, en el castillo real de Amboise, residencia de los reyes de Francia. Francisco I, en homenaje, dijo de este gran hombre:

"Ningún hombre poseía tal conocimiento de la pintura, la escultura o la arquitectura como Leonardo, pero lo mismo puede decirse de la filosofía. Fue un gran filósofo".

Una de las citas filosóficas de Da Vinci se hace eco de ese sentimiento, expresando de forma sencilla el "código" por el que regía su vida:

"Un día bien empleado trae un sueño feliz, así como una vida bien empleada trae una muerte feliz".

El Château du Clos Lucé, la última residencia de Leonardo, te lleva a través de su vida en Francia, su trabajo para el rey y su colección única de inventos. También es interesante señalar que el Valle del Loira, en Francia, es una región rica en historia y cultura y figura en la lista de sitios históricos de la UNESCO.

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