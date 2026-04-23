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(VIDEO) No fue solo un viaje: lo que dejó el Papa León XIV en África

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Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 23/04/26
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Un viaje apostólico que dejó mensajes clave sobre la paz, la evangelización y la cercanía de la Iglesia en un continente lleno de desafíos y esperanza, marcando el rumbo de este pontificado

El viaje apostólico del Papa León XIV a África, que culmina hoy, no fue solo una agenda diplomática o pastoral: fue una declaración viva del tipo de Iglesia que quiere impulsar. En un continente lleno de desafíos, pero también de esperanza, el Pontífice mostró cercanía, diálogo y una clara prioridad por la evangelización encarnada.

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólicovideo
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