(VIDEO) No fue solo un viaje: lo que dejó el Papa León XIV en África

Un viaje apostólico que dejó mensajes clave sobre la paz, la evangelización y la cercanía de la Iglesia en un continente lleno de desafíos y esperanza, marcando el rumbo de este pontificado

El viaje apostólico del Papa León XIV a África, que culmina hoy, no fue solo una agenda diplomática o pastoral: fue una declaración viva del tipo de Iglesia que quiere impulsar. En un continente lleno de desafíos, pero también de esperanza, el Pontífice mostró cercanía, diálogo y una clara prioridad por la evangelización encarnada.