Seis gestos inesperados del Papa León XIV durante su viaje a África

<em>Del 13 al 23 de abril, el Papa León XIV emprendió un viaje apostólico a África. Visitó Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, revelando la faceta de un Papa profundamente misionero y pacificador. Estos seis gestos inesperados lo demuestran sin duda alguna.</em>

Once días en África. Un viaje que el Papa León XIV anhelaba desde hacía tiempo. "El año pasado, en mayo, ya dije que quería hacer mi primer viaje a África", confió a los periodistas en el avión rumbo a Argel el primer día. Once días que revelaron otra faceta del Papa León XIV. Durante el último año, se le había visto recibiendo invitados en el esplendor de la Basílica de San Pedro o en los jardines de Castel Gandolfo.

A través de este viaje africano, descubrimos a un Papa misionero, cercano a la gente, cómodo entre danzas y canciones tradicionales, acercándose a una humanidad marcada por la pobreza, la persecución y la corrupción. "Vengo ante todo a África como pastor, como cabeza de la Iglesia Católica, para estar al lado de todos los católicos de África, para celebrar con ellos, animarlos y acompañarlos", enfatizó en el avión rumbo a Angola. Estos seis gestos inesperados del Papa León XIV revelan a un Papa profundamente misionero y pacificador.

1 Una visita a la Gran Mezquita de Argel

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El lunes 13 de abril, durante su primer día en Argel, el Papa León XIV visitó la Gran Mezquita de Argel. La visita duró unos diez minutos y estuvo acompañado por el rector, Mohamed Mamoun Al Qasimi. Ambos, vestidos de blanco, caminaron uno al lado del otro entre las columnas blancas y se detuvieron un momento de reflexión ante el mihrab, el nicho que indica la dirección de La Meca.

"Creo que la visita a la mezquita fue significativa y demostró que, aunque tengamos diferentes creencias, diferentes formas de practicar nuestra fe y diferentes estilos de vida, podemos vivir juntos en paz", explicó el Papa en el avión que lo llevaba de Argel a Camerún. "Además, creo que promover este tipo de imagen es algo que el mundo necesita hoy".

2 Un discreto homenaje a los mártires de Argelia

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Ese mismo día, inmediatamente después de visitar la mezquita, León XIV rindió homenaje a los 19 mártires de Argelia, víctimas de la Guerra Civil Argelina y beatificados en Orán en 2018. El Papa realizó una visita privada al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio de Bab El Oued, donde habían vivido dos monjas españolas de la congregación agustina, ambas asesinadas el 23 de octubre de 1994. Tras un momento de oración con las monjas, el Papa recordó a sus compañeros mártires y a los mártires beatificados junto a ellos —incluidos los monjes de Tibhirine— , viendo en ellos «una preciosa presencia en esta tierra».

3 La negativa a debatir con Donald Trump

Imagen generada por IA y publicada en Truth Social en la que se representa a Trump con las apariencias de Jesucristo tras haber criticado al papa León XIV. Capture d’écran Truth Social Donald Trump

Los primeros días del viaje del Papa a África estuvieron marcados por los ataques del presidente de Estados Unidos, en respuesta a sus llamamientos a la paz en Oriente Medio. El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales, acompañado de una imagen suya como Cristo sanador, declarando que no era un gran admirador del Papa León XIV, que este era débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior.

Al día siguiente, León XIV respondió afirmando que no tenía intención de debatir con Donald Trump. Unos días después, JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, instó al Santo Padre a centrarse en cuestiones morales. Estos intercambios, ampliamente difundidos, fueron malinterpretados por algunos periodistas, quienes vieron las declaraciones del Papa sobre la paz como una respuesta directa a Donald Trump. Sin embargo, León XIV lamentó que sus palabras se hubieran interpretado como si aún intentara debatir con el presidente. "Lo cual no me interesa en absoluto", afirmó.

4 La liberación de palomas en Camerún

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En una imagen poderosa y —esperemos— profética en estos tiempos convulsos por el conflicto, León XIV soltó una paloma, símbolo de paz, en Bamenda, al norte de Camerún, una región marcada por movimientos separatistas, el jueves 16 de abril. Minutos antes, en la Catedral de San José, había declarado: "Estoy aquí para anunciar la paz, pero desde el principio comprendo que son ustedes quienes la anuncian al mundo entero y a mí".

A lo largo de su discurso, León XIV compartió su visión de futuro: "No pierdan el ánimo en los años venideros", advirtió, animando a la multitud de buscadores de paz a liderar una "revolución silenciosa" para desenmascarar a los pocos opresores que están destruyendo el mundo. El día anterior, en Yaundé, León XIV había sorprendido a todos con la vehemencia de sus palabras contra la "tiranía", la "corrupción" y la opresión de las libertades.

5 Una oración a "Mamá Muxima" en Angola

Photo by Guglielmo Mangiapane / POOL / AFP

El papa León XIV, figura de profunda devoción mariana, visitó Muxima el domingo 19 de abril. Situada a unos 100 kilómetros al sureste de Luanda, la capital de Angola, Muxima alberga el santuario mariano más importante del país, dedicado a la "Madre del Corazón".

El Papa oró en la capilla y depositó un ramo de rosas blancas al pie de la estatua de la Virgen. Los orígenes de este lugar de culto, que se remontan al siglo XVII, están indeleblemente marcados por la oscura historia de la Angola colonial: ubicado en una ruta que conectaba el interior del país con la costa, allí se bautizaba a los africanos cautivos antes de su deportación.

El Papa destacó la solicitud del corazón maternal de María y oró "para que los hambrientos tengan suficiente para comer, para que todos los enfermos reciban la atención necesaria, para que los niños tengan acceso a una educación adecuada, para que los ancianos vivan su vejez con serenidad", asegurando que "una madre piensa en todas estas cosas: María piensa en todas estas cosas".

6 Una visita a los presos en Guinea Ecuatorial

ALBERTO PIZZOLI | AFP

En Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV visitó una prisión, su primera visita de este tipo desde el inicio de su pontificado. El miércoles 22 de abril, en Bata, hizo un llamado a favor de un sistema de justicia que respete la dignidad humana, tras informes internacionales que denunciaban las condiciones de detención en Guinea Ecuatorial.