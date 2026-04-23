¿La Virgen María tenía una hermana?¿La Biblia dice algo?

La Biblia nos da algunas pistas sobre asuntos que nos llenan de curiosidad, pero apenas dice nada sobre una "hermana" de la Virgen María

En la Biblia, el Nuevo Testamento contiene relativamente poca información sobre la Virgen María, y ni siquiera menciona a sus padres por su nombre. La mayor parte de la información de la que disponemos procede de escritos extra bíblicos de los primeros siglos de la Iglesia, y no es del todo fiable. Sin embargo, la Biblia sí nos ofrece una breve referencia a una posible hermana de la Virgen María.

¿Qué dice la Biblia?

Entre los que estaban junto a la cruz de Jesús en el Monte Calvario se encuentra una "María de Cleofás", a quien San Juan identifica como hermana de María.

"Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena". (Juan 19, 25)

Esta es la única mención que se hace de ella en toda la Biblia y los estudiosos de la Biblia han tenido opiniones divergentes en cuanto a la interpretación correcta.

Por ejemplo, según la Enciclopedia Católica:

"San Jerónimo identificaría a este Alfeo con Cleofás, quien, según Hegesipo, era hermano de San José. En este caso, María de Cleofás, o de Alfeo, sería cuñada de la Santísima Virgen, y el término “hermana”, adelphe, en Juan 19, 25, se referiría a ella".

Otros han intentado identificar a María de Cleofás como la madre de San Santiago el apóstol. Esto sería coherente con los Evangelios de Mateo y Marcos, que identifican a otra María al pie de la cruz.

También había mujeres que observaban desde lejos, entre las cuales se encontraban María Magdalena, María, madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé (Marcos 15, 40).

Esto no descarta que estas dos Marías sean la misma persona, tanto la hermana (o cuñada) de la Virgen María como la madre de Santiago.

La Virgen María en la Tradición

Se desconoce si la Virgen María tuvo otros hermanos. La tradición afirma que los santos Joaquín y Ana sufrieron infertilidad antes de concebir a la Virgen María, aunque no comenta si tuvieron otros hijos después de dar a luz por primera vez.