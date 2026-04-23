Cómo enseñar a mis hijos a tratar a niños con discapacidad

Educar en inclusión empieza en casa. Una especialista comparte una guía para enseñar a los hijos a convivir, respetar e integrar a niños con discapacidad

Conforme los niños van creciendo aprenden de lo que ven, escuchan y viven. Ejercen poco a poco nuevos criterios y adoptan nuevas actitudes; esto significa que un niño no nace discriminando a otros por ser diferentes, como si esto fuera un instinto o actitud natural del ser humano. Por ello, la familia tiene un papel esencial en enseñar a los hijos sobre respeto, empatía y naturalidad ante la discapacidad de otras personas.

Como padres, es importante abrir un espacio para explicar a los hijos que existen personas que viven con discapacidad. Y para ello, la especialista en educación especial e inclusión, Ana Lerma, compartió para Aleteia la importancia de que los padres se informen sobre el tema:

"Antes de poder explicarle a un infante lo que es la discapacidad y sus manifestaciones, es importante que como padres realmente lo entendamos, comprendamos y pongamos en práctica".

Cómo explicar a los hijos que existe la discapacidad

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De acuerdo con la OMS (2025), la discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad debido a un daño. Para aterrizar dicha información a los niños, la especialista recomienda usar el canal visual.

Además, compartió que existe una herramienta que nos puede ayudar a explicar lo que es la discapacidad: el cuento titulado "El cazo de Lorenzo". "En dicha narración, se plasma la vida de un personaje que lleva un cazo a todas partes, dicho objeto le causa problemas y le dificulta algunas actividades". Por lo que esta historia hace que el concepto sea más fácil de entender.

Por otro lado, los padres deben "confiar que los hijos son capaces de comprenderlos, y en segundo lugar, si se llegan a relacionar con un infante o persona con discapacidad deben saber cómo dirigirse desde la empatía y con los términos adecuados para evitar una revictimización o falta de respeto".

Inclusión hacia los niños con discapacidad

En todo niño existe la capacidad de sentir empatía, así que es necesario guiarlos desde pequeños. El cuento de "El cazo de Lorenzo", puede ayudar a los padres a "cuestionar a los hijos sobre qué pudieran hacer si se relacionan con un niño con discapacidad, ya sea en la escuela, el aula, el parque, la clase por la tarde, etc.", explicó Ana.

La experta también señala que las respuestas de los niños suelen sorprender a los padres, pues es ahí donde nos damos cuenta que su ternura, respeto y empatía pueden llegar a ser muy grandes.

"Por lo tanto, la invitación [que podemos hacer a nuestros hijos desde pequeños es] a tratarlo como a cualquier amigo, recordando que todas y todos somos diferentes y que esas diferencias no deben ser barreras para que se acerque a él".

El poder de la inclusión

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La inclusión tiene como propósito que los niños con discapacidad participen plenamente de la actividad y sean tomados en cuenta. Lerma lo explico de la siguiente manera:

"Para poder lograr que nuestros hijos convivan e incluyan a niños con discapacidad en los trabajos en equipo, juegos o actividades es importante que, en primera instancia, se reconozcan a ellos mismos en su individualidad y que después reconozcan al otro en la colectividad".

Actividad incluyente en familia

Por último, existe una actividad que puede ayudar a profundizar más en estos aprendizajes:

Invitaremos a nuestros hijos a dibujarse a ellos mismos y a escribir su nombre en su dibujo, nosotros como padres haremos lo mismo. En seguida, nos reuniremos a compartir nuestro dibujo, pondremos los dibujos al centro y guiaremos algunas preguntas tales como: ¿todos los dibujos son iguales? ¿todos somos niños/ hombres? ¿todos somos niñas/ mujeres? ¿nuestro cabello tiene el mismo largo? ¿nuestros ojos son del mismo color? ¿tenemos el mismo nombre?