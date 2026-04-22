Mongomo: León XIV pidió que se ampliaran los espacios de libertad

El Papa León XIV instó a los cristianos de Guinea Ecuatorial a tomar las riendas del "destino" de su país durante una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, la segunda basílica más grande de África, el 22 de abril de 2026. Recibido en un ambiente festivo en esta región rica en petróleo, el Papa hizo un llamamiento a la lucha contra las desigualdades sociales y a la defensa de "la dignidad de la persona humana", expresando en particular su preocupación por la situación de los presos.

El pontífice voló a Guinea continental para otra jornada ajetreada que lo llevará de este a oeste del país. Su primera parada: la ciudad petrolera de Mongomo

Tras una intensa jornada en Malabo el martes, el pontífice voló esta mañana a Guinea continental para otra jornada ajetreada que lo llevará de este a oeste del país. Su primera parada: la ciudad petrolera de Mongomo, en la frontera con Gabón. Allí, el Papa se reunió con el presidente del país y 100.000 católicos para la misa en una singular catedral, diseñada como una réplica en miniatura de la Basílica de San Pedro en Roma.

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De hecho, un grupo de 800 gaboneses se había movilizado para venir en autobús. Con gorras amarillas, ocuparon las primeras filas del atrio. "También queríamos venir a dar la bienvenida al Santo Padre, que es también nuestro padre. Nunca imaginamos que algún día podríamos vivir este momento tan excepcional; es algo que solo se vive una vez en la vida", declaró Marie-Paule a I.MEDIA .

José también había acudido a pesar de su "mareo", a sus 84 años. "Comparto con el Papa el mensaje de paz porque soy scout y él también tiene el espíritu de los scouts", declaró, orgulloso de aclamar al sucesor de Pedro.

Entre la multitud, el joven Juan, residente de Mongomo —un pequeño pueblo de 7.000 habitantes—, confesó que había venido con la esperanza de que su país recibiera "armonía" gracias a esta visita papal. "Y que las cosas mejoren…", añadió casi inaudiblemente. Más adelante, bajo las columnatas, Ambrosio también expresaba su esperanza de que Guinea Ecuatorial experimentara "nuevos avances" y que su país pudiera crecer.

A su llegada a la basílica, León XIV fue recibido con gran pompa y solemnidad por bengalas con los colores del Vaticano y de Guinea Ecuatorial. Ante miles de ecuatoguineanos eufóricos, fue invitado por el presidente Teodoro Obiang y su hijo, el vicepresidente Teodorín Obiang, a bendecir la primera piedra de la futura iglesia en Ciudad de la Paz, la nueva capital del país.

En su homilía, el pontífice invitó a los católicos a vivir su fe, tan festiva, participando en obras de caridad y ayudando a los demás. "¿De qué tiene hambre este país hoy?", preguntó, antes de responder que su mayor anhelo es "un futuro lleno de esperanza", "justicia" y "reconciliación".

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Luchar contra las "desigualdades injustas"

Luego, los animó a no esperar pasivamente este futuro, sino a actuar para la transformación de su tierra. "El futuro de Guinea Ecuatorial depende de sus decisiones; se basa en su sentido de la responsabilidad y en el compromiso compartido de preservar la vida y la dignidad de cada persona", enfatizó ante la población mayoritariamente católica (75%).

Refiriéndose a los "numerosos recursos naturales" del país —cuya economía depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y gas—, instó a la cooperación "para que estos recursos sean una bendición para todos". Hizo hincapié en este punto, exhortando a la población a servir al bien común en lugar de a "intereses particulares" y a superar "las injustas desigualdades entre los privilegiados y los desfavorecidos". Guinea Ecuatorial es uno de los países más desiguales del mundo: se estima que siete de cada diez personas viven con menos de un dólar al día, mientras que unas pocas familias comparten la riqueza.

Más "espacios de libertad" en Guinea Ecuatorial

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En su discurso ante el presidente Teodoro Obiang Nguema, quien ha liderado un régimen autoritario desde 1979, el pontífice estadounidense expresó su esperanza de que "aumenten los espacios de libertad". Reiterando su llamado a preservar "la dignidad de la persona humana", manifestó su preocupación por "los más pobres" y "las familias en dificultades".

Desde la catedral, el jefe de la Iglesia Católica también expresó su preocupación por los presos, "a menudo obligados a vivir en condiciones alarmantes de higiene y salud". Amnistía Internacional denuncia regularmente los malos tratos y la "tortura" infligida a los presos en este país centroafricano, así como las detenciones arbitrarias y la falta de imparcialidad en los juicios. El papa León XIV tiene previsto visitar esta tarde una prisión en la ciudad de Bata.

Finalmente, el Papa número 267 exhortó a los católicos de Guinea Ecuatorial a continuar "la labor que los misioneros iniciaron hace 170 años", conmemorando el aniversario de la primera evangelización del país. "Africanos, ahora son sus propios misioneros", declaró, haciéndose eco de las palabras de Pablo VI en 1969. Esto requiere "esfuerzo, a veces sacrificio", añadió, advirtiendo que proclamar el Evangelio conlleva el riesgo de que la Iglesia sea "perseguida".