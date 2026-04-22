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Mongomo: León XIV pidió que se ampliaran los espacios de libertad

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 22/04/26
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El pontífice voló a Guinea continental para otra jornada ajetreada que lo llevará de este a oeste del país. Su primera parada: la ciudad petrolera de Mongomo

El Papa León XIV instó a los cristianos de Guinea Ecuatorial a tomar las riendas del "destino" de su país durante una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, la segunda basílica más grande de África, el 22 de abril de 2026. Recibido en un ambiente festivo en esta región rica en petróleo, el Papa hizo un llamamiento a la lucha contra las desigualdades sociales y a la defensa de "la dignidad de la persona humana", expresando en particular su preocupación por la situación de los presos.

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
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