La frenética jornada de León XIV en la Guinea Ecuatorial continental

Tres aviones, cuatro automóviles, tres discursos, una misa, cinco visitas, una lluvia torrencial y un encuentro con miles de personas en un estadio. León XIV vivió un día en Guinea Ecuatorial con un ritmo frenético y un calendario cronometrado —por no decir milimétrico—.

"Malabo-Mongomo-Bata-Malabo". La ruta de vuelo de León XIV daba que pensar este miércoles. Una sucesión de aeropuertos, pistas y aviones esperaba al pontífice, entre dos discursos desde Guinea continental. El obispo de Roma, podría decirse, "recorrió" el país, al menos desde su espacio aéreo.

El día comenzó con una hora de vuelo: al salir de la isla presidencial hacia el continente, el papa llegó a la ciudad de Mongomo, en el extremo este del país, recorriendo 322 km por encima de las nubes. Luego recorrió en auto unos cuarenta kilómetros por una autopista desierta en medio de una exuberante vegetación de un verde intenso, para encontrarse, con un toque de ironía de la historia, un poco "como en casa": frente a una basílica concebida como una miniatura de San Pedro de Roma.

La Inmaculada Concepción, el edificio religioso más grande de África Central y la segunda basílica más grande del continente, sorprende por su cúpula inspirada en la de la basílica vaticana y por sus proporciones monumentales. Unas 100 000 personas recibieron su papamóvil con gran pompa, con bengalas gigantes sobre los pórticos, un festival de globos multicolores y, sobre todo, ovaciones eufóricas, incluso durante la procesión de entrada solemne.

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En esta pequeña ciudad petrolera de apenas 7.000 habitantes, lugar de nacimiento del presidente Teodoro Obiang Nguema, quien gobierna el país con mano de hierro desde 1979, el Papa lanzó sus primeros mensajes del día, en favor de la dignidad humana y la igualdad social. También abogó por un mejor trato a los reclusos, en una discreta alusión a la visita que realizaría más tarde a una prisión de Bata.

Porque después de cortar la cinta inaugural de un instituto de enseñanza tecnológica dedicado a su predecesor Francisco, y de almorzar en el arzobispado de Mongomo, el papa número 267 volvió a tomar el avión en dirección a la ciudad costera de Bata, esta vez en el extremo occidental de Guinea continental. De nuevo 140 kilómetros y 40 minutos de vuelo. Un nuevo automóvil lo llevó 16 kilómetros —con una parada en la catedral para un momento de oración— hasta la prisión.

Sin descanso, el papa encadenó a continuación una breve conmemoración en el lugar de la mortífera explosión del 7 de marzo de 2021, donde un depósito de armas del barrio de Nkoantoma estalló. El incidente provocó un centenar de muertos y varios cientos de heridos.

Una llegada bajo la lluvia torrencial aclamada como un triunfo

A continuación, el pontífice se subió nada menos que a "dos" papamóviles para entrar en el estadio de Bata, que estaba en ebullición. Mientras una lluvia torrencial caía justo antes de su llegada, obligando a todo el público a retirarse a las tribunas cubiertas —salvo los incondicionales que se quedaron cantando y bailando bajo la lluvia—, León XIV hizo su entrada en la pista en un auto blanco cerrado.

Los gritos de euforia se redoblaron cuando finalmente lo cambió por su papamóvil semiabierto, desatando un entusiasmo sin límites en el estadio, que temblaba de emoción. Todos corrían por los charcos para seguir el recorrido del vehículo, chocando sus paraguas.

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Durante la vigilia que siguió, con desenfrenados bailes tribales, el sucesor de Pedro se dirigió a las familias y a los jóvenes del país, llamándolos a "construir un mundo mejor, basado en el respeto a la vida que nace y crece, y en el sentido de la responsabilidad hacia los más pequeños". Contra "los prejuicios y los estereotipos [que] intentan minimizar su valor", exhortó a "preservar la familia", afirmando ante su público, galvanizado por su tono vibrante, que "una familia que sabe acoger y amar es luz, es calor".

Durante esta jornada maratoniana, el Papa también se enfrentó a una realidad internacional más allá de las fronteras de Guinea Ecuatorial: al dirigirse a Mongomo, casi llegaba a Gabón, el país vecino situado a pocos kilómetros. Unos 800 gaboneses se movilizaron para participar en la celebración papal, orgullosos de estar en primera fila en la explanada. "¡Ecuatorial y Gabón son como hermanos!", afirmaba Marie-Laure.

Al término de este programa sin interrupciones, al Papa aún le quedaban 240 km —50 minutos de vuelo— para regresar a Malabo, donde se aloja, para pasar la última noche de su largo periplo africano. Sin embargo, tal ritmo no es algo inédito: además del papa Juan Pablo II, quien en los primeros tiempos de su pontificado asumía ritmos de viaje atléticos, el papa Francisco también había tomado tres aviones en un día en 2019, durante su viaje a Japón, para recorrer la ruta "Tokio-Nagasaki-Hiroshima-Tokio".