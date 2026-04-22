El ejército nigeriano liberó el domingo 5 de abril a 31 fieles que habían sido secuestrados durante las celebraciones de Pascua en el estado de Kaduna, al noroeste del país. Cinco personas murieron a manos de los atacantes. Este incidente ilustra una vez más la compleja situación que enfrentan los cristianos en Nigeria

Mientras la comunidad cristiana de Nigeria llora a las víctimas del ataque del Domingo de Ramos que cobró la vida de 11 personas el 29 de marzo de 2026, la atención se centra nuevamente en la situación general del cristianismo en el país. En los últimos años, Nigeria ha sido testigo de una escalada de violencia contra los cristianos, hasta el punto de que, para 2025, se la ha descrito como el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano.

Para comprender mejor la complejidad de la situación, Aleteia entrevistó al Dr. John Eibner, activista de derechos humanos y presidente de Solidaridad Cristiana Internacional, quien ha dedicado décadas a documentar la persecución religiosa en África. Explica que muchas de las narrativas predominantes sobre la violencia en Nigeria no reflejan con exactitud la realidad sobre el terreno.

Iglesia destruida en el sur de Kaduna en 2019 Lazham Gaina | © Christian Solidarity International

Comprender la división Norte-Sur

Las divisiones internas de Nigeria se remontan al dominio colonial británico. Tras derrotar al Califato de Sokoto en 1903, los británicos optaron por gobernar a través de las autoridades locales existentes, un sistema conocido como gobierno indirecto, en lugar de imponer una administración directa.

"Este enfoque creó, sin querer, una estructura política que favorecía al norte islámico, a menudo a expensas de los diversos grupos étnicos y tribales del Cinturón Medio", explicó Eibner. Los sultanatos centralizados del norte se alinearon fácilmente con este sistema, mientras que las comunidades más fragmentadas del Cinturón Medio y del sur carecían de estructuras similares.

Cuando Nigeria obtuvo la independencia en 1960, estos desequilibrios estructurales persistieron, y el norte conservó importantes ventajas políticas y electorales. El Cinturón Medio de Nigeria, históricamente resistente a los movimientos yihadistas del siglo XIX, se incorporó a un sistema político regional considerado favorable a los intereses del norte. Eibner señala que regiones como Benue y Plateau "han exigido sistemáticamente una mayor autonomía regional durante décadas", resistiéndose a su clasificación como "Nigeria Centro-Norte", que a menudo se percibe localmente como "una herramienta política utilizada por la élite del norte para consolidar su poder electoral".

Eibner observó que el orden político de Nigeria tras la independencia se derrumbó en tres años, lo que finalmente desembocó en una guerra civil en 1967 que se cobró casi un millón de vidas, muchas de ellas de cristianos del sur. "A menudo se describe la guerra como un reflejo de una división más amplia entre el norte musulmán y el sur cristiano", añadió.

Una falla histórica

Cinturón medio de Nigeria © Christian Solidarity International

La región del Cinturón Medio ocupa un lugar singular en el panorama nigeriano, ya que no es ni completamente septentrional ni completamente meridional, y no es uniformemente musulmana ni cristiana. Es una zona de profunda diversidad religiosa y cultural que históricamente se ha resistido al proselitismo islámico.

Hoy se ha convertido en el epicentro de la violencia anticristiana. Eibner explica que esta violencia no es nueva. Menciona relatos orales que describen ataques similares en el siglo XIX, cuando se atacaron aldeas, se desplazó a la población y se esclavizó a otras. "Para las comunidades que resistieron al islam y posteriormente adoptaron el cristianismo, la violencia actual suele interpretarse como una continuación de aquellos conflictos anteriores".

En este contexto, los videos que circulan en las redes sociales nigerianas sobre secuestros, amenazas y rescates se consideran paralelismos con formas anteriores de agresión islámica por parte de quienes se encuentran en la región central del país.

¿Quién está detrás de la violencia?

Los debates internacionales sobre la violencia en Nigeria suelen describirla con términos como "conflicto étnico", "competencia por los recursos" o "enfrentamientos entre pastores y agricultores". La mayoría señala que los pastores nómadas fulani se enfrentan violentamente con los agricultores sedentarios no fulani debido a la competencia por la tierra y el agua.

Eibner explica que estas interpretaciones ocultan la naturaleza organizada de los ataques reales. "El gobierno nigeriano, los clérigos islámicos y las víctimas en todas las aldeas afectadas han identificado sistemáticamente a los autores de estos ataques como grupos de milicias islámicas fulani". No se trata de pastores tradicionales involucrados en disputas por derechos de pastoreo.

"Entran en las aldeas en grandes grupos, en motocicletas, fuertemente armados y organizados, como en incursiones militares coordinadas", observó Eibner. Él y otros observadores describen a estos grupos como milicias bien organizadas, equipadas con armamento avanzado, incluyendo drones, equipos de visión nocturna, fusiles de gran calibre y lanzagranadas, capaces de lanzar ataques coordinados, a menudo nocturnos, contra múltiples aldeas con una respuesta limitada por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

Señaló un patrón claro de violencia selectiva. "En varios casos en el estado de Plateau, los ataques se centraron en los cristianos, mientras que los musulmanes de las mismas comunidades resultaron ilesos". Eibner también mencionó casos de vecinos musulmanes, muchos de ellos agricultores, que protegieron a los residentes cristianos durante estos ataques, y añadió que "en conjunto, estos patrones sugieren una campaña deliberada y selectiva contra la población cristiana".

El gobierno nigeriano ha reconocido la participación de grupos terroristas, entre ellos Ansaru, Lakurawa y redes vinculadas a Al Qaeda que operan en la región del Sahel. Esto evidencia un nivel de organización que va mucho más allá de lo que a menudo se describe como conflictos pastorales locales.

Creencias y política

Para comprender la vulnerabilidad de los cristianos en Nigeria, es necesario examinar cómo la teología influye en la participación política. Como explica Eibner, "los cristianos generalmente se han adherido a las enseñanzas bíblicas que enfatizan el respeto a las autoridades gubernamentales… [y] mantienen una distinción entre la iglesia y el estado, a diferencia del islam, que puede integrar la autoridad religiosa y la política".

Este compromiso teológico con la separación de la Iglesia y el Estado ha influido en la participación política de las iglesias nigerianas. Durante décadas, la Iglesia se mantuvo en gran medida apolítica, reflejando lo que Eibner describe como una convicción sobre los límites adecuados entre la autoridad religiosa y la política.

Al mismo tiempo, señala, esta restricción tiene consecuencias prácticas. Puede dejar a las comunidades cristianas en desventaja en conflictos donde los actores opuestos no operan bajo restricciones similares.

En el norte de Nigeria, explica Eibner, las facciones yihadistas suelen difuminar la línea entre religión y gobierno. "Las instituciones cristianas son vistas como promotoras de ideas como la libertad individual, la independencia y los derechos humanos", afirmó, valores que algunos defensores de la sharia consideran incompatibles con su marco religioso y social.

En este contexto, añadió, "la motivación ideológica para imponer el gobierno islámico… se convierte en una obligación religiosa para muchos".

Lo que exige el futuro

Eibner subraya que el futuro de la población cristiana de Nigeria no solo depende de documentar la violencia, sino también de acciones concretas para apoyar a sus comunidades. Durante la última década, los cristianos han recibido apoyo de iglesias y organizaciones internacionales a través de ayuda de emergencia, asistencia médica, educación, empoderamiento económico y atención psicosocial.

Según Eibner, una solución duradera requeriría que el gobierno nigeriano destinara fondos federales para la reconstrucción y rehabilitación, implementadas y supervisadas por las comunidades locales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La creación de un tribunal especial para enjuiciar casos de terrorismo fortalecería aún más la justicia y disuadiría futuros ataques.