Este mártir inglés es el santo patrón de los libreros

El beato James Duckett fue mártir asesinado por vender literatura católica en Inglaterra en una época en la que los católicos eran un grupo muy perseguido

En la Iglesia católica hay santos patronos para casi todas las profesiones. Esto es alentador, ya que nos ofrece ejemplos a seguir y santos a los que invocar para nuestra vocación concreta. Para cualquiera que sea librero o editor (especialmente si está intentando autopublicar su libro), el mártir de Inglaterra y beato James Duckett es el santo ideal.

Fue un laico casado que vivió entre el siglo XVI y principios del XVII y decidió publicar literatura católica en una época en la que, en Inglaterra, tal acción era ilegal.

Se convirtió tras leer un libro católico

Duckett se crio en una familia protestante, pero más tarde se convirtió al catolicismo. La Enciclopedia Católica explica que "se convirtió mientras era aprendiz en Londres tras leer un libro católico que le prestó un amigo".

Se casó con una mujer católica, pero pasó la mayor parte de su vida matrimonial en prisión, debido a su celo y su deseo de difundir la fe católica en la Inglaterra protestante. Tuvieron un hijo, que más tarde ingresaría en un monasterio católico y se convertiría en abad.

Mientras estaba encarcelado, un antiguo empleado intentó reducir su propia condena alertando a las autoridades sobre las actividades editoriales de Duckett. Esto condujo a su martirio, y fue ejecutado el 19 de abril de 1601.

Así resume su vida el Martirologio Romano:

En Londres, Inglaterra, el beato James Duckett, mártir, quien, siendo un hombre casado, fue delatado por vender textos católicos en su librería, permaneció nueve años en prisión y finalmente fue ahorcado en Tyburn bajo el reinado de la reina Isabel I, junto con su delator, a quien, ya en el umbral de la muerte, invitó a morir como católico.