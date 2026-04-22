7 últimos papas y sus declaraciones sobre la guerra y la paz

Los siete papas de los últimos 80 años han realizado declaraciones en las que han expresado abiertamente su deseo de paz y su condena de la guerra

No es nada nuevo que los papas se pronuncien en contra de la guerra y aboguen por la paz, sobre todo porque parece que, en algún lugar del mundo, siempre hay un conflicto en curso. No importa quién esté librando la guerra: todos los papas recientes han condenado la violencia y han hecho todo lo posible por abogar por una resolución pacífica de los distintos conflictos.

La paz es siempre el objetivo final, instando a los líderes de los países a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para dialogar y superar cualquier barrera que pueda impedir un alto el fuego permanente y el establecimiento de condiciones que permitan que florezca la dignidad humana.

A continuación se incluye una breve recopilación de citas de siete papas recientes:

1 PAPA PÍO XII

La paz no supone ninguna pérdida; la guerra, en cambio, puede suponerlo todo. - Decennium dum expletur (1949)

2 San Juan XXIII

Ya no tiene sentido sostener que la guerra sea un instrumento adecuado para reparar las violaciones de la justicia. - Pacem in terris (1963)

3 San Pablo VI

¡No más guerras, nunca más la guerra! La paz, es la paz la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad. - Discurso ante las Naciones Unidas (1965)

4 San Juan Pablo II

La guerra en sí misma es un ataque contra la vida humana, ya que trae consigo sufrimiento y muerte. —Al Cuerpo Diplomático (2003)

5 Papa Benedicto XVI

Por encima de todo, queremos que se escuche la voz de Jesús. Él siempre fue un hombre de paz. — A su imagen: Preguntas sobre Jesús (2011)

6 Papa Francisco

La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una capitulación vergonzosa, una derrota dolorosa ante las fuerzas del mal. - Invocación por la paz en Tierra Santa (2024)

7 Papa León XIV