7 últimos papas y sus declaraciones sobre la guerra y la paz

No es nada nuevo que los papas se pronuncien en contra de la guerra y aboguen por la paz, sobre todo porque parece que, en algún lugar del mundo, siempre hay un conflicto en curso. No importa quién esté librando la guerra: todos los papas recientes han condenado la violencia y han hecho todo lo posible por abogar por una resolución pacífica de los distintos conflictos.
La paz es siempre el objetivo final, instando a los líderes de los países a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para dialogar y superar cualquier barrera que pueda impedir un alto el fuego permanente y el establecimiento de condiciones que permitan que florezca la dignidad humana.
A continuación se incluye una breve recopilación de citas de siete papas recientes:
1PAPA PÍO XII
La paz no supone ninguna pérdida; la guerra, en cambio, puede suponerlo todo.
- Decennium dum expletur (1949)
2San Juan XXIII
Ya no tiene sentido sostener que la guerra sea un instrumento adecuado para reparar las violaciones de la justicia.
- Pacem in terris (1963)
3San Pablo VI
¡No más guerras, nunca más la guerra! La paz, es la paz la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad.
- Discurso ante las Naciones Unidas (1965)
4San Juan Pablo II
La guerra en sí misma es un ataque contra la vida humana, ya que trae consigo sufrimiento y muerte.
—Al Cuerpo Diplomático (2003)
5Papa Benedicto XVI
Por encima de todo, queremos que se escuche la voz de Jesús. Él siempre fue un hombre de paz.
— A su imagen: Preguntas sobre Jesús (2011)
6Papa Francisco
La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una capitulación vergonzosa, una derrota dolorosa ante las fuerzas del mal.
- Invocación por la paz en Tierra Santa (2024)
7Papa León XIV
Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede utilizar para justificar la guerra.