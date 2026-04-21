León XIV rindió homenaje al Papa Francisco, fallecido hace un año

Exactamente un año después del fallecimiento del Papa Francisco, el 21 de abril de 2026, León XIV rindió homenaje al legado que dejó a la Iglesia durante su vuelo de Luanda a Malabo. En declaraciones a la prensa, el Papa también afirmó que aún no había tomado una decisión sobre la creación de nuevos cardenales. Asimismo, hizo un llamamiento al respeto de los derechos universales, en particular los relacionados con la salud y la educación, en Angola.
Durante el vuelo de 1.500 kilómetros desde Angola a Guinea, el Papa se dirigió a la parte trasera del avión para hablar con los 67 periodistas que lo acompañaban en su viaje por África. Hablando espontáneamente en italiano, León XIV rindió homenaje a su predecesor, fallecido el 21 de abril de 2025, quien "dio tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, sus palabras y sus acciones".
Elogió su manera de "vivir verdaderamente cerca de los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos" y dio gracias a Dios por "el gran don de la vida de Francisco para toda la Iglesia y el mundo entero".
El Papa número 267 citó específicamente el llamado de Francisco a la fraternidad universal y su promoción del "respeto auténtico por todos los hombres y mujeres". También mencionó uno de los temas principales del pontificado: el "mensaje de misericordia" profesado por el pontífice argentino desde el momento de su elección.
León XIV recordó a este respecto su homilía del 17 de marzo de 2013, "cuando predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y la manera en que habló del corazón de la misericordia de Dios, […] de este gran amor, de este perdón". Para su sucesor, Francisco quiso que toda la Iglesia participara de este espíritu lanzando su Jubileo de la Misericordia (2015-2016).
A continuación su mensaje completo:
El Papa León XIV sobre Francisco a un año de su muerte
¡Buenos días a todos! Tras haber finalizado el viaje en Angola, antes que nada, quisiera recordar al Papa Francisco, en su primer aniversario de fallecimiento.
Con su vida, Él donó tanto a la Iglesia, su testimonio, su palabra y sus gestos. Tantas veces nos dio un ejemplo, viviendo de verdad la cercanía a los más pobres, a los más pequeños, a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Le dio mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra. Podemos recordar tantas cosas, por ejemplo, la fraternidad universal, con la que ha tratado de promover un auténtico respeto por todos los hombres y todas las mujeres, suscitando un espíritu de fraternidad, a través del cual, buscamos ser todos hermanos y hermanas, buscamos la forma de vivir el mensaje que encontramos en el Evangelio, reconociendo este espíritu de fraternidad entre todos. Podemos recordar también aquel primer Ángelus con el mensaje de la misericordia, o también la Santa Misa que celebró antes de la inauguración de su pontificado, el 17 de marzo de 2013, cuando predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios. Cómo habló desde el corazón de este gran amor, del perdón, que es la generosa expresión de la misericordia del Señor.
Él quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia, organizando además esa hermosa celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Recemos porque esté disfrutando de la misericordia del Señor y demos gracias a Dios por el gran don que supuso la vida de Francisco para toda la Iglesia y para todo el mundo.
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre los nuevos cardenales
A continuación, el Papa respondió a tres preguntas de periodistas angoleños. En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de nombrar un cardenal procedente de ese país del sur de África —el último, el cardenal Alexandre do Nascimento, falleció en 2024—, el pontífice recalcó que necesitaba "considerar la cuestión a nivel global".
Dijo que esperaba crear nuevos cardenales "para África y quizás también para Angola en el futuro; no digo que pronto, sino un poco más adelante". También afirmó que "aún no había decidido" una fecha para la creación de los nuevos cardenales. Los electores, menores de 80 años, son ahora menos de 120, el límite establecido por Pablo VI.
Finalmente, el Papa expresó su alegría por haber visitado Angola, una Iglesia que está "creciendo", y mencionó la posibilidad de "crear nuevas diócesis", señalando de paso que "en otras partes del mundo ocurre lo contrario". Instó a una evangelización que no sea "proselitismo", afirmando que "la alegría de los creyentes es una de las mejores proclamaciones de la fe".