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León XIV rindió homenaje al Papa Francisco, fallecido hace un año

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 21/04/26
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El pontífice elogió la manera en que el Papa Francisco vivió "verdaderamente cerca de los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos" y dio gracias a Dios por "el gran don de la vida de Francisco para toda la Iglesia y el mundo entero"

Exactamente un año después del fallecimiento del Papa Francisco, el 21 de abril de 2026, León XIV rindió homenaje al legado que dejó a la Iglesia durante su vuelo de Luanda a Malabo. En declaraciones a la prensa, el Papa también afirmó que aún no había tomado una decisión sobre la creación de nuevos cardenales. Asimismo, hizo un llamamiento al respeto de los derechos universales, en particular los relacionados con la salud y la educación, en Angola.

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Tags:
homenajepapa franciscopapa leon xiv
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