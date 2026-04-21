León XIV rindió homenaje al Papa Francisco, fallecido hace un año

Con su vida, Él donó tanto a la Iglesia, su testimonio, su palabra y sus gestos. Tantas veces nos dio un ejemplo, viviendo de verdad la cercanía a los más pobres, a los más pequeños, a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Le dio mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra. Podemos recordar tantas cosas, por ejemplo, la fraternidad universal, con la que ha tratado de promover un auténtico respeto por todos los hombres y todas las mujeres, suscitando un espíritu de fraternidad, a través del cual, buscamos ser todos hermanos y hermanas, buscamos la forma de vivir el mensaje que encontramos en el Evangelio, reconociendo este espíritu de fraternidad entre todos. Podemos recordar también aquel primer Ángelus con el mensaje de la misericordia, o también la Santa Misa que celebró antes de la inauguración de su pontificado, el 17 de marzo de 2013, cuando predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios. Cómo habló desde el corazón de este gran amor, del perdón, que es la generosa expresión de la misericordia del Señor.