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León XIV llega a Guinea Ecuatorial: “La gente tiene hambre y sed de justicia”

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LUCA ZENNARO | AFP

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I.Media - publicado el 21/04/26
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"Caminemos juntos, con sabiduría y esperanza, hacia la Ciudad de Dios, que es la ciudad de la paz", concluyó León XIV al llegar a Guinea Ecuatorial

"Sin un cambio de rumbo en el ejercicio de la responsabilidad política y sin respeto por las instituciones y los acuerdos internacionales, el destino de la humanidad corre el riesgo de verse trágicamente comprometido", advirtió León XIV durante su primer discurso público en Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026, en el palacio presidencial de Malabo. Dirigiéndose al presidente Teodoro Obiang Nguema y a las autoridades civiles del país, el pontífice peruano-estadounidense se basó en la doctrina social de la Iglesia para instar a un sistema político menos desigual y al respeto de los derechos humanos.

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Tags:
áfricapapa leon xivviaje apostólico
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