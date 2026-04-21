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En Santa Marta, la memoria del Papa Francisco sigue viva

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santa marta building

GABRIEL BOUYS / AFP

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I.Media - publicado el 21/04/26
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Tras un año de haber partido a la casa del Padre, la huella del Papa Francisco perdura en la Iglesia; incluso en Santa Marta, lugar que eligió como residencia durante su pontificado

La Domus Sanctae Marthae, inaugurada en 1996 por Juan Pablo II a la entrada del Vaticano para alojar a los cardenales durante los cónclaves posteriores, se convirtió en el centro de atención mundial cuando el Papa Francisco decidió trasladarse allí inmediatamente después de su elección en marzo de 2013. Inicialmente presentada como una disposición temporal, resultó ser permanente, y fue en esta residencia donde el Papa argentino falleció al amanecer del Lunes de Pascua, 21 de abril de 2025. Un año después de su muerte, su recuerdo permanece vivo entre los residentes.

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