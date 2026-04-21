En Santa Marta, la memoria del Papa Francisco sigue viva

La Domus Sanctae Marthae, inaugurada en 1996 por Juan Pablo II a la entrada del Vaticano para alojar a los cardenales durante los cónclaves posteriores, se convirtió en el centro de atención mundial cuando el Papa Francisco decidió trasladarse allí inmediatamente después de su elección en marzo de 2013. Inicialmente presentada como una disposición temporal, resultó ser permanente, y fue en esta residencia donde el Papa argentino falleció al amanecer del Lunes de Pascua, 21 de abril de 2025. Un año después de su muerte, su recuerdo permanece vivo entre los residentes.

Tras un año de haber partido a la casa del Padre, la huella del Papa Francisco perdura en la Iglesia; incluso en Santa Marta, lugar que eligió como residencia durante su pontificado

Su nombre se había vuelto tan familiar que había llegado a personificar al Papa Francisco y su séquito. Para algunos observadores y figuras del Vaticano, "Santa Marta" se había convertido en la encarnación de un lugar a escala humana, un símbolo de una nueva forma de ejercer el papado, que allanaba el camino para intercambios informales y amistosos con el pontífice argentino. Para otros, se había convertido en el símbolo de una forma de gobierno paralelo, que eludía las instituciones tradicionales de la Santa Sede y despertaba cierto temor. "Esto podría disgustar a Santa Marta", se oía decir a algunos funcionarios reacios a abordar temas que pudieran poner al Papa Francisco en una situación difícil... o irritarlo.

"Fue un acto de ruptura fundamental, el traslado a Santa Marta, cuando Francisco afirmó que no podía vivir en los aposentos papales", recordó la historiadora y periodista italiana Lucetta Scaraffia en el documental de Arte de 2024, La revolución según Francisco: Una era de cambios en el Vaticano . "¡Es un lugar muy feo! Uno de los más feos del Vaticano", añadió con su franqueza habitual.

De hecho, este gran edificio carece de encanto particular. Su carácter austero y funcional prevaleció sobre cualquier criterio arquitectónico de integración en el paisaje romano o de continuidad con la cercana Basílica de San Pedro. Sus casi 130 habitaciones fueron diseñadas principalmente para alojar a los cardenales de forma segura y discreta durante los cónclaves. Marcado por las condiciones sumamente espartanas de los cónclaves de 1978, Juan Pablo II deseaba que los participantes en los cónclaves posteriores fueran alojados con mayor dignidad y comodidad, y así fue en 2005, 2013 y 2025.

El resto del tiempo, el edificio alberga principalmente a sacerdotes que trabajan en la Curia Romana, así como a prelados jubilados. Todos deben desalojar sus habitaciones en caso de cónclave, lo que supone un importante desafío logístico y de seguridad. Antes de que los cardenales se instalaran en mayo de 2025, los servicios de seguridad del Vaticano, encargados de eliminar cualquier riesgo de filtración de información, tuvieron que inspeccionar cada habitación.

Un cardenal de 100 años como decano de la comunidad

De los 75 residentes actuales, solo uno es laico. Tres cardenales residen allí a tiempo completo, todos ellos antiguos nuncios. El cardenal centenario Angelo Acerbi, antiguo nuncio apostólico en Colombia y nombrado cardenal por el papa Francisco a la venerable edad de 99 años, es el residente de mayor edad. Recientemente se unieron a él el cardenal italiano Mario Zenari, antiguo nuncio apostólico en Siria, y el cardenal suizo Emil Paul Tscherrig, antiguo nuncio apostólico en Italia.

Este último se vio obligado a abandonar la residencia de Pablo VI, ubicada en Via della Scrofa, en el centro histórico de Roma, cuyo cierre fue una de las últimas decisiones del Papa Francisco, confirmada posteriormente por León XIV. Alrededor de veinte ocupantes de esta residencia sacerdotal se están trasladando a la Domus Sanctae Marthae, lo que elevará el número de residentes permanentes a 95. Solo quedan disponibles unas treinta habitaciones para estancias cortas, principalmente para prelados que visitan Roma o participan en congresos celebrados en el Vaticano.

Una "distancia natural" del Papa Francisco

Aunque mantienen cierta discreción con los medios, los miembros de la Curia Romana que residen actualmente en Santa Marta no ocultan que su convivencia con el Papa Francisco fue una experiencia transformadora. "Fue un tiempo de gracia, un periodo excepcional, casi histórico, poder compartir la vida del Santo Padre prácticamente a diario", recuerda uno de ellos.

Aclara que, sin embargo, esto no propició ninguna familiaridad entre el Papa y los miembros de la Curia. "Él era el Papa, por supuesto, y en ese sentido, no había ambigüedad. No era una relación común. Existía una especie de distancia natural", afirma.

El Papa Francisco solía almorzar y cenar en el refectorio con sus secretarios, a veces acompañado de algunos invitados, entre ellos amigos de Argentina. Uno de sus compañeros de mesa habituales era el cardenal italiano Domenico Calcagno, expresidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

Pero el ambiente en la casa no propiciaba intercambios bulliciosos ni interacciones espontáneas. "Nadie se acercaba a sentarse a su mesa para hablar con él informalmente. Lo veíamos, lo saludábamos respetuosamente desde la distancia, pero nadie se acercaba de forma intrusiva, porque todos éramos conscientes de la delicadeza de la situación y de que no debíamos molestarlo", recuerda este sacerdote que trabajaba en la Curia.

La reconocida vulnerabilidad del pontífice argentino

Este residente se conmovió al ver la creciente vulnerabilidad del Papa, afectado, sobre todo en invierno, por crecientes dificultades motoras, digestivas y respiratorias. "Lo vimos durante periodos de enfermedad, de fragilidad física... Lo vimos caminar con bastón, luego con andador, después en silla de ruedas. Fue realmente impresionante y nos conmovió profundamente", confió.

Tras su regreso de su última hospitalización en marzo-abril de 2025, algunos se sorprendieron al encontrarse con el Papa en el ascensor o en el pasillo de la residencia: Francisco no había querido seguir el consejo de sus médicos, quienes le recomendaban un estricto autoaislamiento, y deseaba mantener la posibilidad de contacto hasta el final.

El 201 permanece vacío

Tras el fallecimiento del Papa, sus pertenencias personales fueron entregadas a sus legítimos dueños, según el Vaticano. Sin embargo, su apartamento, la suite 201, aún no ha sido reasignado. Más espacioso que los demás, este apartamento ha permanecido vacío durante un año, en señal de respeto al difunto Papa y para preservar el recuerdo de su presencia.

Anteriormente, este apartamento se utilizaba para invitados distinguidos, incluidos patriarcas orientales. Su último ocupante antes del Papa Francisco fue nada menos que el Patriarca Bartolomé de Constantinopla, quien asistió a la misa de instalación del pontífice argentino el 19 de marzo de 2013.

Por lo demás, la Domus Sanctae Marthae ha recuperado su ritmo habitual, tal como era antes y durante el pontificado. "El Papa Francisco no intentó imponer un estilo particular a la casa. La aceptó tal como era y vivió allí con sencillez, respetando las limitaciones propias de su cargo y su seguridad", explica un residente. Una de las pocas diferencias notables es, naturalmente, el fin de la presencia sistemática de un guardia suizo y un gendarme en la entrada de la residencia.

Santa Marta, un lugar impregnado de historia

Este lugar, elegido por el Papa Francisco por su compromiso con la vida comunitaria, se convirtió en objeto de cierta idealización en el resto del mundo. Durante siete años, de 2013 a 2020, millones de católicos de todo el mundo siguieron las homilías del Papa Francisco durante la misa matutina en la moderna capilla de esta residencia. Durante la primera fase de la pandemia de Covid-19, del 9 de marzo al 17 de mayo de 2020, la transmisión televisada de esta misa, celebrada cada mañana a las 7:00, convirtió a "Santa Marta" en una parroquia alternativa para muchos internautas y telespectadores.

La sala de recepción, donde aún cuelga el famoso cuadro de María Desatadora de Nudos —una obra que Francisco solía utilizar para desarrollar sus enseñanzas sobre la misericordia de Dios—, fue también un lugar central durante su pontificado. Allí se celebraron cientos de reuniones, y muchas personas se conmovieron profundamente por su mirada penetrante, su mano firme y su atención a las personas, no solo a los miembros de un grupo.

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, su cuerpo permaneció, desde el lunes por la noche hasta el miércoles por la mañana, en la capilla de esta residencia. Su último secretario privado, el padre Juan Cruz Villalón, y su enfermero personal, Massimiliano Strappetti, recibieron las condolencias de los visitantes, quienes no pudieron ocultar sus lágrimas, como si velaran a su propio padre.