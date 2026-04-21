En medio del júbilo popular, Leo XIV emociona a Malabo 

Kilómetros de multitudes jubilosas, ríos de banderas, gritos... Guinea Ecuatorial salió a las calles de Malabo el 21 de abril para darle a León XIV una bienvenida increíble

El avión del Papa León XIV, procedente de Luanda (Angola), aterrizó en la pista del aeropuerto de Malabo, en la costa, a última hora de la mañana del martes 21 de abril. La capital le ofreció una impresionante fanfarria militar con cientos de músicos con uniformes impecables, que comenzaron a entonar el himno del Vaticano, dándole un toque más jazzístico que la solemne marcha, pero animado por una palpable buena voluntad.

Detrás de los soldados, una multitud aclamó al pontífice con júbilo en cuanto su silueta apareció en la escalinata del aeropuerto. Esto era solo el comienzo: su llegada era claramente muy esperada, ya que grupos de personas ondeaban banderas en cuanto salió del aeropuerto. Para su gran alegría, el sucesor de Pedro recorrió los aproximadamente diez kilómetros que lo separaban del palacio presidencial, donde se reuniría con el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y los líderes del país, en un papamóvil descapotable.

1,2 millones de bautizados

Mientras esperaba el inicio del delicado diálogo político con los líderes de este país conocido por su autoritarismo, el Papa se topó con una multitud entusiasta a lo largo de su recorrido. Aparentemente desbordada, la policía local corría a ambos lados del vehículo papal, formando una cadena humana tomados de la mano para contener el fervor popular. Toda la capital se iluminó de color para la llegada del Romano Pontífice, y con razón: con sus 1,2 millones de católicos bautizados, que representan tres cuartas partes de la población, Guinea Ecuatorial es el país más católico de la gira africana de León XIV.

ALBERTO PIZZOLI | AFP