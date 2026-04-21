El baile africano alrededor de León XIV

Cánticos, bailes, risas, calles animadas al son de los tambores… Este lunes, la ciudad de Saurimo recibió a León XIV con los brazos abiertos y en medio de una gran alegría. Al igual que en todo Angola, y antes en Camerún, el Papa recibe una bienvenida festiva en este continente africano que vibra al ritmo de la música

A su llegada a un hogar de ancianos el 20 de abril en Saurimo, Angola, una guardia de honor esperaba a León XIV. Pero no se puede comparar con un protocolo militar: a ambos lados del camino, mujeres con boubous coloridos, alegres y orgullosas, agitando pañuelos blancos en un baile muy especial.

Su júbilo no comenzó al ver el auto del sucesor de Pedro: ya una hora antes, estas mujeres se contoneaban al compás, sin cansarse, en un balanceo natural y alegre. Del mismo modo, cuando el papa irrumpe en el jardín de la residencia, se saluda su entrada con camisas planchadas, túnicas doradas, zapatos relucientes y pañuelos brillantes. Y, sobre todo, se entona un himno con todo el ser, con los cuerpos acompañando el ritmo de los tambores. León XIV escucha, espera, sonríe, balancea la cabeza también, dejándose llevar por el tempo.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Es una escena que se repite allá por donde pasa el Papa. En África, la gente saca sus mejores galas y baila. En las grandes concentraciones, donde se entremezclan las potentes voces de cientos de coristas que hacen temblar la tierra, toda la multitud se une a la música, ondulando al ritmo de las melodías tradicionales.

"La danza en África no es una manifestación externa superficial, sino que forma parte profunda de la cultura desde tiempos inmemoriales, inscribiéndose en las prácticas animistas de conexión con la naturaleza", explica Alberto Magnani, periodista italiano especialista en África. "Es interesante ver que los católicos también viven su liturgia con esta inculturación", añade.

“Es una fiesta”

Desde que el hombre de blanco llegó a África Central, "es una fiesta", comentaba Ada con alegría el domingo en el barrio de Kilamba. Esta habitante de Luanda observaba con entusiasmo la movilización de sus conciudadanos: "En el aeropuerto, en las calles, aquí, somos muchos… ¡se nota que la gente está feliz de recibir al Papa!".

Entre estas multitudes, son muchos los que lucen en sus túnicas o en sus gorras la efigie del pontífice, señal de su apego, como lo expresaba este hombre que gritaba al paso del papamóvil en Douala: "¡Es mi Santo Padre, es mi Santo Padre, está aquí!".

Para recibir al jefe de la Iglesia católica, África piensa en grande: "Aquí será la apoteosis", profetizaba el joven Desmond durante la misa final de León XIV en Yaundé. "Miren a toda esta gente, han salido de sus casas, se han reunido por millones (SIC), no habrían venido si no quisieran al Papa, no estarían aquí", proclamaba Patrick con énfasis.

Al igual que sus predecesores, León XIV también es objeto de pequeños rituales populares en la nunciatura apostólica de Luanda —su lugar de residencia—, donde grupos esperan al Papa cantando y balanceándose cada vez que entra o sale. E incluso cuando desaparece en el interior del edificio, la gente sigue velando un rato más mientras baila; las mujeres mecen a sus bebés, los niños se contonean, se miran las ventanas, por si acaso. Porque se quiere ver al papa, pero también porque la alegría y la fiesta forman parte del ADN de este continente.